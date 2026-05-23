Otra película de accesos al Puerto

Poco antes de que los representantes del colectivo vecinal "Alfonso Camín" colocasen el número 71 en el entorno de Cuatro Caminos -una acción diaria para dejar constancia de los días que lleva el Ministro de Transportes sin responder la misiva de la asociación de La Calzada por los accesos al Puerto- toda la ciudad pudo comprobar con asombro una nueva escena de película de ficción con el mismo argumento: la inexistente relación entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la consejería de Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ambas lideradas por los socialistas. Madrugaron desde el Principado, aprovechando la visita a Gijón de José Antonio Santano, secretario de Estado en el área del ministro Óscar Puente, ofreciéndose para llevar a cabo la obra en la avenida Príncipe de Asturias que permita mejorar la vida de los vecinos ante el continuo flujo de camiones camino de El Musel. Y sólo unas horas después esa mano tendida del consejero Alejandro Calvo saltaba por los aires con contundencia. "Sí, claro, como en toda España", espetaba Santano al ser interpelado sobre si sería su Ministerio el que llevaría a cabo la llamada "pacificación" de esa vía de acceso al Puerto que atraviesa la vida de la zona oeste. Para rematar, avanzada la tarde, porque en el socialismo cada cual tiene sus horarios, el PSOE de Gijón se sumaba a la "fiesta" poniéndose de parte de sus colegas del Gobierno autonómico afeando, a mayores, la "inacción" ministerial.

Sobre la mesa están los ingredientes necesarios, y a la vista ya perpleja de todos los gijoneses, para que los vecinos cuenten por meses en lugar de por días la ausencia de soluciones al conflicto de los accesos a El Musel. Un puerto, para más inri, al que ayer acusó el propio Santano de no aclarar formalmente si la solución de los accesos por Aboño era óptima. Más madera en un ambiente a todas luces preelectoral, como ya hicieron con el trampantojo de licitación del vial de Jove en 2023 para resolver un conflicto que acumula ya tres décadas de incumplimientos desde la izquierda socialista y la derecha popular. Cabe recordar que quien sacó del cajón el proyecto fue el ahora denostado José Luis Ábalos.

Pese a todo, el Ministerio de Transportes llegó ayer con una visión optimista a Gijón, tanto por el derribo del viaducto de Carlos Marx como por los avances en la estación intermodal de Moreda. Una película que los gijoneses se saben ya de memoria.