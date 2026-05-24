Cada año resulta recurrente que afloren las quejas de determinados colectivos vecinales a la hora de planificar las fiestas de sus barrios y parroquias que tanto contenido dan desde San Jorge en Santurio y el Santo Cristo de la Abadía en Cenero hasta los callos de Llantones en noviembre. Este curso no es una excepción. Y eso, a pesar de que las comisiones de festejos de la zona rural representadas en la asociación "Vive lo que sentimos" hace apenas unas semanas que pusieron en valor su entendimiento con el Ayuntamiento para facilitar la celebración de sus programaciones festivas.

El problema, parece, aflora en la zona urbana y, poco antes de que la asociación "Fumeru" levantase el telón de sus fiestas en El Llano "con normalidad" este pasado viernes, sus homólogos de "El Roble" anunciaban que Montevil se quedaría sin folixa amparados en las trabas administrativas para lograr todos los permisos. Otra vez la polémica sobre la mesa y una nueva reunión entre el Ayuntamiento (con las concejalías de Urbanismo, Medio Ambiente y Participación Ciudadana como partes aludidas) y la Federación de Asociaciones Vecinales. Huelga decir que las fiestas de barrios y parroquias forman parte de la identidad de Gijón y constituyen un estimable aliciente festivo mes a mes, y que quienes tienen la valentía de organizarlas para hacer ciudad y vecindad merecen un sincero reconocimiento. Cierto es que no parece de recibido que cada año aflore la misma polémica; pero también está claro que los trámites y exigencias administrativas son imprescindibles para garantizar el orden y la seguridad de eventos que en la mayoría de casos son multitudinarios y con alcohol de por medio. Dicho de otra forma: ¿qué pasaría si Otea, Metrópoli o el paseo Gastro llegasen con las mismas exigencias?

Pero para fiestas de prao la que organizaron el viernes desde el PSOE. Un sarao de los buenos, de puertas abiertas con toda la ciudadanía invitada. Hacía tiempo que en los corrillos locales pululaba la incógnita de qué iban a proponer los socialistas en la campaña electoral del próximo año distinto a lo ofrecido en 2023. Más allá de un centro de salud y un guiño en forma de colegio a Xosefa Jovellanos en Nuevo Roces y un parking en la avenida de Portugal digo. "Marquesinona" en la Laboral mediante. Y, de pronto, el consejero de Movilidad, con sus mejores intenciones –eso queda fuera de toda sospecha– descubrió sus cartas, erigiéndose como adalid de las necesidades de la zona oeste, caladero tradicional socialista, para paliar el conflicto de los camiones hacia El Musel por Príncipe de Asturias. Lo propuso aprovechando la visita del secretario de Estado de Transportes, como si de una estrategia pactada se tratase para ratificar a Alejandro Calvo como referente para revertir las encuestas que tanto preocupan a los socialistas asturianos y gijoneses. Pero no.

No hubo pin de candidato oficioso a la Alcaldía. Lo que hubo fue un revés desde el Gobierno central. Y entonces, aflora la lectura de que el objetivo podría apuntar a un intento –como el Huerna– de desligarse lo más posible del Sanchismo de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2027 a la vista de los descalabros en Extremadura, Aragón, Andalucía y, de manera más contenida, en Castilla y León. El Twitter del presidente –el BOPA de las generaciones millenial y Z– no aclaró aún la estrategia. Al menos, ese paso hacia adelante ha servido para constatar que la FSA cuenta con la fidelidad total de la Casa del Pueblo de la Argandona, como ya ocurrió con el caso de la mina de Cerredo. Difícil situación en las filas socialistas que esta vez, parece, no tendrán una licitación como la del vial de Jove en la manga ni al expresidente Zapatero para levantar la moral de la tropa.