Opinión
Adiós al marendero
El pasado jueves fue el primer día de calor veraniego en Gijón. Ha hecho mucho más calor los días siguientes. En todo caso, era esperado, y tras tanta agua cabría añadir que deseados. Y a mí, como en otras ocasiones del tiempo de estío, volviendo a comer a casa y cogiéndome de camino, me vino el antojo de tomarme una sidra en el merendero de Casa Arturo. Pero ya no existía la posibilidad.
Antes de girar para buscar el aparcamiento recordé que ese maravilloso restaurante, sidrería, chigre y merendero, cerró sus puertas el pasado mes y, por lo tanto, nos hemos quedado huérfanos del último merendero urbano que tenía la ciudad. Ya perdimos hace unos cuantos años el del Puentín, allí mismo, a sólo unos pasos y asomándose al rio Piles, pero lo de Casa Arturo es, quizás, más doloroso, pues significa decir adiós a un Gijón que se desvanece y que ya no volverá. Es imposible.
Ahora lo de nuestra ciudad son los “fast-food”, y lo escribo así, en inglés, tratando de subrayar la repercusión cultural que entraña ese crecimiento exponencial de ese tipo de establecimientos en el entorno del centro-muelle de nuestro Gijón del alma. Ye lo que hay. Es decir, la modificación, suave y sin pausa, del dominio cognitivo en el que se desenvuelven las nuevas generaciones; que, en lo tocante a tradiciones, como la tan traída y cacareada cultura de la sidra, ya apenas tiran del escanciado y se decantan por las fórmulas del tapón escanciador. Que no es lo mismo.
En casa Arturo tampoco se podía cantar. Eso ya lo prohibieron hace tiempo, por inconveniente decían, y con ello desaparecieron los cancios de chigre. Pero en su merendero aún podías sentarte a disfrutar de unos momentos, sólo o acompañado, y echar tú mismo unos culetes, mientras pensabas en las musarañas, en lo guapa que era nuestra tierra, en los coñazos del trabajo, o, simplemente. conversar con tus acompañantes.
Además de eso, si querías quedar bien con familia o amigos, podías ir allí a disfrutar de su calderete, o, para los de pico fino, su repollo amariscado, incluso sus extraordinarios chipirones; pero yo, en verano, guardaba siempre una ocasión para encargarle su ventresca de bonito al horno que, me temo, desaparecerá ahora del cartel gastronómico de la ciudad. Una pena.
Lo de Arturo no ha sido una traición. Llevaba tiempo, la edad no perdona, queriendo traspasar el negocio, según el mismo nos trasladó, pero no encontraba nadie con capital y ganas para hacerse cargo del desafío, y al final será una operación inmobiliaria la que tome el relevo de una Casa que durante más de sesenta años sirvió a los gijoneses.
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