Lo del Barça

España es de hecho una nación bicéfala en cuanto a metrópolis: Madrid y Barcelona, rivalidad que llega y bulle de color en el fútbol. A diferencia de otras donde la capital hace de Sol del sistema nacional: Francia gira en torno a París o Argentina gira en torno a Buenos Aires. En el caso de Asturias también tenemos una región bicéfala: Oviedo y Gijón, si bien creciendo Oviedo hacia el noreste y Gijón hacia el sudoeste en unas décadas podrían llegar a conurbación. Ahora afrontamos otro mundial del deporte rey en Europa e Iberoamérica, y cada vez más en África y Asia, con la noticia de la semana: ocho convocados del Barça para la selección y cero del R. Madrid. Claro que a quién podría convocar: ¿Modric, Kroos, Casemiro, Camavinga, Tchuameni, Guler, Valverde?

Todos ellos extranjeros. El Real Madrid de las recientes copas de Europa ha sido un equipo brillante, pero sin jugadores ni de Madrid ni de España. El modelo, fichar a los mejores consagrados: Zidane, Cristiano Ronaldo, Vinicius, Mbappé… Ahora que hay elecciones entre Florentino y Riquelme veremos si cambia. El Barça dice sacar magníficos jugadores de la cantera -ayudas de los de Negreira aparte-: pero Messi era de Argentina e Iniesta de Albacete, y ahora Pedri de Canarias y Ferrán de Valencia. En realidad, lo que han hecho es fichar muy buenos jugadores muy adolescentes para la cantera; ello es doble mérito, por calidad futbolística y ahorro de dinero fichando. ¿Y qué pasa con el Oviedo descendido y el Sporting?

El Oviedo colista en Primera y el Sporting mediocre en Segunda con buenos delanteros. Se habla mucho de Mareo y la cantera rojiblanca, pero quizás habría que cambiar el concepto de cantera. No se trata de que los jugadores nazcan en Gijón o cercanías y pasen toda su adolescencia aquí. ¿Y si ficharan para la cantera de Gijón buenos niños también de Lugo, León o Salamanca? Cumpliendo con la normativa de formación, claro. Aquí no va a salir todos los años un Quini o un Luis Enrique. Y además como refuerzo un buen defensa central, un delantero centro goleador… Vigo o San Sebastián son ciudades del tamaño de Oviedo o Gijón, pero “por algo” sus resultados futbolísticos están siendo mejores.