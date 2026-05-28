Cuando se alinean los astros

Cuentan que a la hora de pensar la orientación geográfica hacia la que el Prado iba a abrir sus nuevas ventanas se pensó en la luz de la costa cantábrica. No tanto por las razones obvias que ligan al director adjunto de la pinacoteca, Alfonso Palacio, con su tierra, sino por una ley no escrita de la compensación entre este nuevo programa que nace ahora y el que lleva ya muchos años desarrollándose por todo el país: El Prado en las calles. En ese sacar reproducciones a desfilar por ciudades españolas tocaba –tocan ahora– localidades meridionales. Y, así, parecía lógico dirigirse al otro extremo para esta nueva misión pedagógica en la que, a diferencia de esa otra ya en marcha, los cuadros en danza se seleccionan con una dimensión curatorial. Es decir, en lo que se verá en Tabacalera, además de grandes reproducciones de grandes cuadros cubriendo la fachada, habrá una historia, un sentido, y un ambicioso programa vinculado a esa "hebra", por utilizar una de esas palabras de maravillosas cualidades connotativas que le gustan a Alfonso Palacio.

Se puede concluir, por tanto, que el nacimiento de Tabacalera ha llegado con el mejor de los augurios, una alineación inédita de astros que parece abrir un camino despejado y soleado para el nuevo centro cultural. En año de eclipse, que el Ayuntamiento de Gijón se haya encontrado con uno de sus queridos vecinos en este puesto de tanta responsabilidad en una de las mejores pinacotecas del mundo, que se hayan entendido y que hayan aparecido otros dos asturianos que suman complicidades, genio y olfato, como son el equipo de La Rectoral, solo puede ser motivo para el optimismo. Con un padrino como el Prado, que alberga en su fuero interno una permanente voluntad de extenderse más allá del Casón del Buen Retiro, a Tabacalera, a Gijón y a Asturias solo le queda abrazar el porvenir.