Desarmar la IA

León XIV, una vez elegido hace ahora poco más de un año, el 8 de mayo de 2025, desde el balcón principal de la fachada de la Basílica de San Pedro, saludó con estas palabras: “¡La paz esté con ustedes! Esta es la paz de Cristo Resucitado, una paz “desarmada y desarmante”. Este sorpresivo binomio calificativo de la paz se ha hecho viral y eje central de su magisterio. Desarmada, indica que no se impone por la fuerza o la amenaza y desarmante, que convence más que vence, que se consigue por el dialogo, la justicia y el respeto siempre, siempre, de la dignidad humana.

El papa norteamericano, matemático, misionero y obispo en “las periferias peruanas” acaba de publicar su primera encíclica: “Magnifica Humanitas”. La firmó en esa fecha eclesialmente tan social del 15 de mayo, en la que hace 135 años, en 1891, León XIII, al inicio de la primera revolución industrial, publicó la gran encíclica “Rerum Novarum” en la que defendió “un orden justo ante la explotación de la clase obrera”. Se la considera el documento fundacional de la Doctrina Social de la Iglesia, al que despuésse han ido sumando las diversas encíclicas y documentos sociales de todos los papas. Con esta Doctrina que contiene un pensamiento dinámico la Iglesia nos ayuda a leer y discernir los avances del progreso, las “res novae”, resguardando y defendiendo en todo momento los derechos humanos y la dignidad de la persona.

En esta clave se inscribe la nueva encíclica “Magnifica Humanitas”. El calificativo de “magnífica” es una llamada a defenderla y estimarla como un bien imperecedero. Estamos ante una nueva revolución digital y tecnológica que puede acarrear consecuencias mucho más graves y peligrosas que la anterior. Reconociendo que el vertiginoso desarrollo tecnológico, especialmente con la IA, es fruto de la creación humana, nos advierte del riesgo de que esta se erija en criterio absoluto de juicio. Es fundamental custodiar lo humano que debe ser una responsabilidad compartida y requiere una educación apropiada. Es urgente prestar atención al ámbito de la verdad, del trabajo y de la libertad que pueden ser manipulada, deshumanizado y esclavizada.

Es el nº 110, de los 245, donde nos advierte de la necesidad de “desarmar la IA”, que no es renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano, romper la equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar, “sustraerla de los monopolios, y hacerla discutible, refutable y por tanto habitable, restableciendo en ella la pluralidad de culturas humanas y de formas de vida”. Esto requiere un discernimiento de la visón del ser humano y exige una ineludible regulación moral y legal del uso de la IA, teniendo en cuenta que muchas grandes empresas son hoy más poderosas que muchos estados.