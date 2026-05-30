El Prado se fija en Tabacalera

Justo cuando se cumplen dos semanas del inicio de las obras de transformación de la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla, el Museo del Prado desveló que tiene sus ojos puestos en el edificio. El proyecto "Ventanas al Prado" ha optado por Gijón para su puesta de largo y permitirá acercar a la capital marítima del Principado más 30 obras –abarcan desde el siglo XV y hasta el XX– que colgarán de las ventanas del nuevo centro de arte a partir de octubre como anticipo de una colaboración mucho más ambiciosa que, poco a poco, comienza a materializarse en realidades. "Creemos mucho en el proyecto de Tabacalera y el Prado debe ser generoso", desvelaba Alfonso Palacios, actual director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA el pasado jueves en la que confirmaba que la alianza va a ir a más en cuanto las obras concluyan.

Gijón mira a la cultura como uno de sus motores. Así quedó claro al inicio del mandato cuando la alcaldesa, Carmen Moriyón, alumbró "la vía gijonesa" en un acto impulsado por este periódico. Convertir Tabacalera en un gran centro cultural, capaz de atraer exposiciones notables, ha sido el objetivo por el que se ha trabajado en los últimos años para devolver la proyección nacional e internacional a la ciudad. Pero el edificio del barrio Alto es una pieza más, la joya de la corona de una red de museos que cada año se moderniza y gana visitantes y un Palacio de Revillagigedo que, de la mano de la Fundación Cajastur, ha vuelto a dar brillo a la ciudad gracias a exponer el patrimonio de los gijoneses.

Ese trabajo ha dado sus frutos con la predisposición sincera del gran museo español a colaborar de forma activa, incluso convirtiendo Tabacalera en un espacio al que ceder cuadros. Un paso así desde la dirección del Prado a buen seguro que no se da así como así, sino que perciben que hay interés y rigor para que la cultura sea un elemento vertebrador de las políticas municipales. Esa es la línea de trabajo a seguir. Y con los ojos puestos, muy atentos, en que la obra en marcha en Tabacalera vaya cumpliendo los plazos previstos para que cuando se acabe los deberes estén hechos.