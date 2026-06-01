Ella es una política brillante que ha pasado este finde por Gijón a participar en una mesa redonda sobre la democracia en el trabajo. Nuestra vicepresidenta, que espero no haya querido hablar mucho, porque sabemos que el léxico no es su fuerte. Y es que, para palabras y frases, las de ella. Es curioso: he buscado por toda la red sus meteduras de pata tan especiales, de esas que me hacen llorar literalmente de risa, y no las he encontrado. Esas disertaciones en las que no entiendes absolutamente nada, pero te partes la caja.

Existen muchos vídeos, pero no hay constancia de un documento escrito en el que se registren algunas de sus célebres meteduras de pata. Aunque provoquen la hilaridad que estamos necesitando en este nuestro país, su curioso lenguaje inclusivo y esas explicaciones tipo Chiquito de la Calzada. Así que lo que van a leer a continuación es fruto de un auténtico curre que me ha llevado toda la tarde, pero creo que con esto queda clarinete lo que nuestra vicepresidenta vale, que es claramente un potosí. Para muestra, un pequeñísimo botón. Explicación de lo que pasa con los ricos: "Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra. El mundo del metaverso, hablábamos de coordinadores y coordinadoras del metaverso. Es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. El mundo que no queremos, el mundo, justamente, que la ciudadanía no quiere".

Del clima, otra explicación clara: "Vamos a desenvolver unos permisos climáticos que van a ser de cuatro días. Es decir, ningún trabajador ni trabajadora tiene que correr ningún riesgo. Y a partir de esos cuatro días, las empresas podrán ubicar a esos trabajadores y trabajadoras como una causa de fuerza mayor. Es decir, como si un ERTE normal se tratase. Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos". O hablando del país: "Me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria".

En otro momento, hablando de los impuestos: "Desde la colusión algorítmica al narco-tecno-feudalismo".

Y su enamoramiento total por Espartaco: "Desde Espartaco hasta hoy". "Espartaco fue el primer sindicalista" (hablando de los derechos). O también aparece en su definición de inteligencia artificial: "Usar la inteligencia artificial para algo que ansiamos mucho, desde Espartaco hasta hoy". Su famoso lenguaje inclusivo: "los más débiles y las más débilas", "autoridades y autoridadas", "mejores y mejoras economistas del país", "docentes y docentas", "impuestos e impuestas", "daros las gracias a tantas y tantos...". En fin. Nuestra vicepresidenta. Ustedes mismos (y mismas). Pero en su favor, he de decir que también ha dicho en el Congreso algo real y, curiosamente, bien estructurado lingüísticamente: "Queda Gobierno corrupto para rato".