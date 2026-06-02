Gijón, sus gentes y el mar

Dicen que las ciudades importantes son aquellas capaces de conservar su memoria. Pero quizá las ciudades verdaderamente especiales son aquellas capaces de compartirla. Hoy presentamos un proyecto que nace precisamente de eso. Hace casi un año, cuando Paz Fernández Felgueroso me habló de esta idea, hubo algo que me atrapó desde el primer momento. Porque entendí que no estábamos hablando únicamente de reproducir cuadros o de instalar imágenes en un paseo. Estábamos hablando de devolver historias al lugar donde nacieron.

Porque estas obras hablan de Gijón. Hablan de nuestras gentes. Hablan del trabajo, del esfuerzo, del humo, de la sal, del frío, de los barcos, de la industria, de la vida alrededor del puerto y del mar. Y había algo muy hermoso en permitir que todas esas imágenes salieran otra vez a la calle.

Quiero agradecer especialmente a la Autoridad Portuaria y a Nieves su Presidenta, porque creyeron en esta idea, la impulsaron y trabajaron para hacerla realidad. También al Ayuntamiento de Gijón y a FEMETAL, por su colaboración y a Paz Fernández Felgueroso por traernos esta idea al Club Rotario y buscar siempre lo major para Gijón, y a todas las personas e instituciones que ayudaron a que hoy podamos estar aquí.

Como pintor, además, hay algo que me emociona especialmente. La mayoría de las obras pasan gran parte de su vida dentro de paredes. Hoy ocurre algo distinto. Hoy estas imágenes vuelven al viento. Vuelven a la lluvia. Vuelven al olor del mar. Vuelven, de alguna manera, a casa. Y quizá dentro de unos días alguien pasee por aquí, se detenga unos segundos frente a una imagen y reconozca algo.

A un abuelo. Un oficio. Un recuerdo. Una parte de sí mismo. Y si conseguimos eso, entonces este proyecto habrá merecido la pena. Porque Gijón siempre ha vivido mirando al mar. Y hoy, gracias a este proyecto, el mar también devuelve la mirada.