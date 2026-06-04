La Encíclica de la Inteligencia Artificial (IA)

Con motivo del 135º aniversario de la Rerum Novarum del Papa León XIII sobre la Revolución industrial y sus efectos sobre los trabajadores, el Papa León XIV ha publicado una encíclica sobre la gran revolución de nuestro tiempo la Inteligencia Artificial "Magnifica Humanitas", en la que la IA tiene que servir a todos, no a unos pocos. Esta encíclica está inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Supone un llamamiento a custodiar la dignidad humana creada a imagen y semejanza de su Creador, promoviendo la verdad, la dignidad de la persona, la justicia social y la paz.

Para el Papa en la era digital es necesario desarmar la IA y superar la teoría de la "guerra justa", realzando el diálogo y el multilateralismo. La encíclica sobre la IA, está basada en la Doctrina Social, Teología de la comunión, no una ideología política y partidista. En el primer capítulo se analiza la Doctrina Social de la Iglesia como pensamiento dinámico y fiel del Mensaje Evangélico. Se repasa la Doctrina Social de la Iglesia tal como aparece en los documentos del Vaticano II y documentos más importantes de algunos papas.

Según esto la doctrina social católica no es una teoría de principios y normas a aplicar a las cuestiones sociales y económicas, sino una teología de la comunión en la historia, que orienta la lectura de los acontecimientos a la luz del Evangelio. Por eso el Papa León cita el pensamiento de algunos de sus predecesores, desde Pío XII, el primer Papa en emplear la expresión "Doctrina social de la Iglesia, en la exhortación apostólica "Menti nostrae de 1950, hasta el Papa Francisco, pasando por la Rerum Novarum de 1891 de León XIII, que ha sido definida como "un hito en la evolución del magisterio social.

Según el Papa León, en todas las épocas, cada sucesor de San Pedro, como lo hizo Saa Juan Pablo II recordando el centenario de la publicación de la Rerum novarum. Todo sucesor de San Pedro ha puesto de relieve diferentes aspectos de un patrimonio: la dignidad de la persona, el valor del trabajo, la destinación universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiaridad, el cuidado, la creación, la centralidad y la fraternidad.