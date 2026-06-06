El Gijón más literario

La Feria del Libro de Gijón celebrará en las próximas semanas su décimo aniversario desde la recuperación de una cita medida, cuidada e innovadora que ha logrado convertirse en un referente cultural a nivel nacional. Sólo Madrid y Barcelona sacan ventaja a una propuesta gijonesa que, además, en esta edición sabe que pronto lucirá la Medalla de Plata de la villa. Una distinción -al igual que el resto de condecoraciones validadas ayer en la sesión plenaria y que se entregarán el próximo día de San Pedro- más que merecida aunque siga sorprendiendo que un Ayuntamiento se premie a sí mismo.

El tesón y buen ojo de Jaime Priede al frente de la Feria del Libro -igual que en cada edición del Poex- para seleccionar autores nacionales e internacionales y combinar las grandes firmas con escritores emergentes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras asturianas, es digno de reconocimiento. Martín Caparrós, Ricardo Menéndez Salmón, David Toscana, Marcos Giralt Torrente, Remedios Zafra o Sara Barquerino son la mejor prueba de una amplia programación que volverá a invitar a los gijoneses a la lectura.

La celebración de la Feria del Libro, eso sí, no podría entenderse sin la activa colaboración de los libreros gijoneses que cada año se vuelcan en dar visibilidad a su trabajo. Este año serán 98 expositores (69 editores y 29 librerías) concentrados en 92 casetas repartidas en el paseo de Begoña y la calle Francisco Tomás y Valiente. Son el gran motor de un evento que supone, por méritos propios, uno de los mayores aciertos en cuanto a decisiones municipales se refiere.

Pero la Feria del Libro no es el único acontecimiento literario por delante. Ahí está también la labor de la Semana Negra que este año volverá al entorno de El Arbeyal. Un espacio más alejado del centro que no debería impedir que los gijoneses se vuelquen también.