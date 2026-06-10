El gobierno regional asturiano ha decidido competir con los particulares en la compra de viviendas caras. Dice que lo hacen “para garantizar el derecho al acceso a la vivienda”, y consiste en que, si igualan el precio a pagar por el piso en cuestión, el Principado tendrá prioridad para quedársela. Sin embargo, no explican si entienden que el derecho a una vivienda digna de alguien -comprándosela él-, implica que se la tenemos que pagar o abaratar los demás. Tampoco por qué esta ocurrencia va a conllevar que bajen los precios de las viviendas, si están subiendo mucho porque se construyen pocas. “Los únicos que podrán preocuparse son los especuladores”, afirman respecto a esta patochada recurriendo a los tópicos de panfletos ya fracasados.

Veamos por qué es así. Se trata de una medida muy despilfarradora y contraproducente. Supongamos que un dueño saca su piso nuevo a la venta por 400.000 euros, y alguien está dispuesto a comprársela por ese precio. Pues si al Principado le parece que es una vivienda cara, entonces ofrece los 400.000 euros y se la quedaría el gobierno regional. Pero si el comprador particular contraoferta ofreciendo 450.000, si la Consejería de Vivienda quiere quedársela: ¿irá a la subasta subiendo también a 450.000? Entonces lo que se hace es incitar una subida de los precios. Por otra parte: ¿En qué se basan los burócratas para determinar si el precio es caro o barato, mejor que la oferta y la demanda, según cada zona?

Vamos con la segunda parte. ¿Para qué compra el gobierno viviendas particulares, qué hará con ellas? Si el mercado ofrece alquileres a 1.000 euros: ¿La pondrá en alquiler por 800? ¿Si están a 800 euros, las alquilará por 600? Porque si las alquila al mismo precio: ¿Entonces ha servido de algo comprarlas para abaratarlas? Así las cosas, seguimos: ¿Cuánto dinero público se pierde o dilapida? ¿Cuántos años costará amortizar la inversión con inflación, 60 años? Y llegamos a la conclusión de lo absurdo de la medida: ¿Cuántos miles de viviendas van a comprar? ¿El dinero público está para dilapidarlo? Quizás sería más práctico invertirlo en sanidad, enseñanza, infraestructuras o suelo para construir más viviendas sociales.