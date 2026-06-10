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Opinión

Paco G. Redondo

Paco G. Redondo

Dilapidar

El gobierno regional asturiano ha decidido competir con los particulares en la compra de viviendas caras. Dice que lo hacen “para garantizar el derecho al acceso a la vivienda”, y consiste en que, si igualan el precio a pagar por el piso en cuestión, el Principado tendrá prioridad para quedársela. Sin embargo, no explican si entienden que el derecho a una vivienda digna de alguien -comprándosela él-, implica que se la tenemos que pagar o abaratar los demás. Tampoco por qué esta ocurrencia va a conllevar que bajen los precios de las viviendas, si están subiendo mucho porque se construyen pocas. “Los únicos que podrán preocuparse son los especuladores”, afirman respecto a esta patochada recurriendo a los tópicos de panfletos ya fracasados.

Veamos por qué es así. Se trata de una medida muy despilfarradora y contraproducente. Supongamos que un dueño saca su piso nuevo a la venta por 400.000 euros, y alguien está dispuesto a comprársela por ese precio. Pues si al Principado le parece que es una vivienda cara, entonces ofrece los 400.000 euros y se la quedaría el gobierno regional. Pero si el comprador particular contraoferta ofreciendo 450.000, si la Consejería de Vivienda quiere quedársela: ¿irá a la subasta subiendo también a 450.000? Entonces lo que se hace es incitar una subida de los precios. Por otra parte: ¿En qué se basan los burócratas para determinar si el precio es caro o barato, mejor que la oferta y la demanda, según cada zona?

Vamos con la segunda parte. ¿Para qué compra el gobierno viviendas particulares, qué hará con ellas? Si el mercado ofrece alquileres a 1.000 euros: ¿La pondrá en alquiler por 800? ¿Si están a 800 euros, las alquilará por 600? Porque si las alquila al mismo precio: ¿Entonces ha servido de algo comprarlas para abaratarlas? Así las cosas, seguimos: ¿Cuánto dinero público se pierde o dilapida? ¿Cuántos años costará amortizar la inversión con inflación, 60 años? Y llegamos a la conclusión de lo absurdo de la medida: ¿Cuántos miles de viviendas van a comprar? ¿El dinero público está para dilapidarlo? Quizás sería más práctico invertirlo en sanidad, enseñanza, infraestructuras o suelo para construir más viviendas sociales.

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