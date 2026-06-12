España no es tan laica

Esa fue una de las frases que pronuncié en la homilía de la solemne Misa del Corpus en San Pedro, después de ver la Vigilia de los jóvenes con el papa León en la Plaza de Lima y la Eucaristía y procesión en La Cibeles. Están recientes las encuestas y resultados de la Fundación SM en su décimo Informe sobre los “Jóvenes Españoles 2026”. Esta institución de gran prestigio, desde 1984 mantiene el compromiso de facilitar un análisis riguroso de la realidad juvenil, con el convencimiento de que solamente desde un conocimiento profundo de sus experiencias, valores y expectativas, es posible acompañar de manera responsable su desarrollo personal y social.

Según este reciente estudio, en los 5 últimos años ha habido un incremente cuantitativo y cualitativo de los jóvenes españoles “que han pasado de la increencia a la creencia y de la no-práctica a la práctica”.Estiman que en la actualidad un 40,4 % de declaran católico y un 13,8 % practicantes. Vista la realidad en la afluencia juvenil a estas celebraciones, las encuestas han quedado rebasadas. En Madrid afloró una Iglesia española rejuvenecida, gozosa, alegre, hambrienta de religiosidad y sedienta de trascendencia. Basta con ver el número de columnas periodísticas y comentarios sorprendidos y asombrados sobre el “silencio sonoro”, que diría San Juan de la Cruz, de más los más de 500.000 jóvenes, durante una hora, en profundo recogimiento y adoración de la Sagrada Eucaristía.

Cito lo escrito en una acreditado digital por un joven no creyente ni bautizado, actual estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Refleja muy bien la situación que atraviesa la juventud. “Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre y por el hedonismo que, lejos de liberarnos, ha terminado por vaciarnos, ...creo que cada vez más gente encuentra en la espiritualidad respuestas a problemas relacionados con la ansiedad, la incertidumbre o el vacío existencial. Además la religión ofrece comunidad, apoyo mutuo y sentido de pertenencia. En general me he dado cuenta de que la gente que cree suele ser capaz de sobrellevar mejor cuestiones como la muerte o la adversidad…

Si al resurgir de la juventud, añadimos lo sucedido en el Parlamento, donde el papa León con voz serena, pero con valentía, les cantó a los diputados “las verdades del barquero” donde hubo para todos, recibiendo un aplauso unánime de más de siete minutos, podemos decir “que España no es tan laica como la pintan”. De las brasas pueden rebrotar las llamas. Y que la iglesia no debe tener miedo a afrontarcon el evangelio los problemas de nuestro tiempo, el más grave en la actualidad el de las migraciones que, como el aborto y la eutanasia, ponen al rojo vivo el valor de la dignidad humana. Sí, esta “Magnifica Humanitas” está afrontando un cambio de época. Por gracia, tiene un líder moral que, con rostro afable, ha querido llamarse León XIV.