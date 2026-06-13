Avanzar en vivienda

Tras semanas de tira y afloja, la administración local y regional allanaron el camino para lograr que en Gijón aumente la oferta de vivienda pública, uno de los grandes problemas que encaran los ciudadanos con unos precios cada vez más desorbitados. Tanto el Ayuntamiento como el Principado, que ya habían logrado entenderse para poner en marcha el proyecto del solar de la antigua Peritos, con notables facilidades desde la Casa Consistorial, han sentado las bases para un nuevo plan que permitirá "a medio plazo", la creación de hasta 1.218 viviendas nuevas en lo que consideran tres ejes "estratégicos". En concreto, en los barrios de El Natahoyo y Laviada y en el poblado de Santa Barbara contarán en el futuro reciente con vivienda libre, protegida y pública destinada al alquiler mediante un convenio que se desarrollará en los próximos meses entre las dos instituciones.

La reunión de ayer entre la directora general de Urbanismo del Principado, de Izquierda Unida, y el concejal del ramo en el Ayuntamiento, Jesús Martínez Salvador, de Foro Asturias, a tenor de las declaraciones de ambos, transmitió un clima distinto al cruce de reproches de los últimos días, cuando las palabras comenzaban a ser más gruesas ante las distintas formas de entender la creación de vivienda en Gijón (o por las zonas tensionadas de Cimavilla y La Arena abocadas a los tribunales). Bienvenido sea ese nuevo tono y la apuesta por el entendimiento, que es lo mínimo que los representantes políticos deben ofrecer a los ciudadanos.

Historia distinta es el proyecto de Ecojove, donde cuesta entender la cerrazón de la consejería de Vivienda. Argumentar que se trata de una de las zonas con mayor contaminación de la ciudad –que lo es– es tanto como tirar la toalla y asumir que la situación en el oeste de Gijón en cuanto a calidad del aire se refiere nunca va a mejorar. Al menos, de esta reunión del final de la semana salió el compromiso de que no van a bloquear nada.