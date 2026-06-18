Los llibros presten más nel branu

Lleer enancha la capacidá cognitiva del celebru, desarrollando l’analís críticu, la concentración, la imaxinación, la memoria, el razonamientu y toa una carrapotada de finxos fundamentales pal crecimientu como persona. Nun hai dulda dala que la llectura llogra que la xente meyore la escritura, algamando una ortografía abondosa y un vocabulariu con muncho más calter. Y nun escaezamos la comprensión y la curiosidá que la humanidá ve más ampliaes.

Tengo tres requexos la casa onde me presta poneme a lleer, acordies a les estaciones del añu o l’antoxu del día. Nun hai tarde onde nun m’esconda con un llibru unes dos o tres hores, qu’esfrute como un verderón, que pierda la sensación del llugar nel que m’alcuentro pa dir a mundios infinitos. Pero nun tengo d’olvidame la cama, esi santuariu del suañu, onde enantes de matar la lluz dedico un tiempín a relaxar con esa llectura carnal.

Sicasí, vivimos nuna ciudá na que poseyemos llugares abondos onde la tranquilidá y l’asosiegu llamen a llevar un bon llibru y concentrase nél. Sobre tou nel branu, onde la metereoloxía fae de Xixón una auténtica biblioteca que nos afala a lleer en milenta sitios afayadizos. Los Pericones mecen paisax y requexinos onde sentase o tumbase en prau con una bona novela y arumar la fantasía. Pero hai tamién munchos otros parques onde perdese del ruíu y la incultura.

El ruxir la mar, l’aire aselando la mente y La Lloca aisllándote nun poema o nuna historia, permitiéndote felicidá ya imaxinación, faciendo que les estanteríes de foles te lleven a l’aventura. Pero cualquier playa de Xixón, en cualquier escalera que te baxe al sableru, el papel llector ye afayadizu.

Y nun falemos les abondoses places onde’l silenciu reina, o El Muelle, cola Punta Liquerique como calma llectora, y tantos llugares que Xixón convierte nel branu n’auténtiques butaques de llectura.