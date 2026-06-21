Libros, gestores y forcados

"Cuando las cosas se hacen bien, suelen salir bien". Me apropio hoy de esta reflexión que, a mi apresurado paso por la calle Francisco Tomás y Valiente, este viernes, me compartió un referente de las librerías locales mientras despachaba de un lado a otro de la caseta entre la multitud de curiosos. La décima edición de la Feria del Libro, que hoy leerá su epílogo, ha vuelto a ser un éxito gracias a esa combinación de firmas de prestigio –con la pena de los contratiempos de última hora como Martín Caparrós o Sara Barquinero– con escritores noveles de dentro y fuera de la capital marítima del Principado. Ese ambiente visto estos días también en el paseo de Begoña podría resultar engañosa en esta ciudad tan acostumbrada a ir a los sitios de baberu, pero las ventas están funcionando y eso es porque, entre otras cosas, la Feria ha logrado fidelizar al visitante. Y bien que me alegro porque librerías y editoriales lo trabajan durante todo el año.

Este buen hacer no es exclusivo de la Feria del Libro. También se podría citar la Semana Negra, el Festival Metrópoli o la feria taurina en lo cultural, la dinamización del concurso hípico de Las Mestas en los últimos años en lo deportivo (aunque cada vez sean menos conocidos los jinetes y amazonas), las jornadas "Gijón sabe a mar" o el "Gijón de sidras" en lo gastronómico, o la Feria de Muestras en lo empresarial. Seguro que hay más ejemplos. Calma. Con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, quedan caloninos para rato.

La clave del éxito de cualquier evento que aspira a las masas son los buenos gestores, con una idea clara del producto que sepa buscarle encaje en una ciudad tan plural y abierta como Gijón. Cierto es que a menudo, salvo honrosas excepciones, se nota más empeño en la iniciativa privada, por aquello de jugarse los cuartos y no experimentar con el dinero de todos. Ahora que empezarán los codazos en los partidos políticos por entrar en las listas de las elecciones municipales y autonómicas –queda poco menos de un año y en algunos sitios más que en otros ya huele a pólvora– harían bien quienes tengan mando en plaza en ofrecer a la ciudadanía perfiles con discurso, ideas, bagaje, capacidad de trabajo y sensatez para evitar escenas como las vividas este mandato local y esta legislatura autonómica. Algunas, obscenas que, bien contadas, petarían aún más la caseta de mi apreciado Rafa Gutiérrez Testón.

Por el momento, tan solo la alcaldesa, Carmen Moriyón, ha anunciado su intención de seguir. "Me gustaría tener cuatro años más para acabar los planes en marcha", señaló en una entrevista reciente en LA NUEVA ESPAÑA. Su principal rival, el PSOE, está a la espera del calendario que fije Ferraz para iniciar la batalla de primarias. Noqueados por la cloaca nacional, sin apenas ayuda del quiero y no puedo del Principado y con los partidos a su izquierda tomándoles la delantera, a ver quién es el forcado que se atreve ponerse delante. Seguro que haberlos, haylos.