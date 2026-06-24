Ola de calor, pero no tanto. Es cierto que las altas temperaturas inusuales nos abruman, pero en realidad no son tan inusuales en torno al solsticio de verano, cuando los rayos del Sol caen más perpendiculares en el hemisferio norte; son inusuales con respecto a la primavera precedente. Ello es debido a que el eje terrestre está inclinado 23 grados, si estuviera vertical, los rayos del Sol caerían siempre más perpendiculares en el Ecuador. No es negacionista explicar la realidad, lo negacionista es tergiversarla por interés ideológico o económico. Hay calentamiento global, pero no emergencia climática. La principal causa de su evolución son los ciclos solares. Las fiestas de Cabueñes son el aperitivo, y las hogueras de san Juan nos aportan redención y ahuyentar malos augurios.

Ahora está de moda la proliferación de conciertos, así en el parque Hermanos Castro o el Gijón Arena. Ya veremos si la reiteración no termina por cansar. Si bien desplazándose debe extremarse la prudencia a la hora de beber, a cuenta de los controles de alcoholemia que, justo es decirlo, han contribuido a rebajar los accidentes y la mortalidad por el tráfico. Con una llamada a la prudencia de los participantes en las fiestas de prado. El siguiente evento masivo será la Semana Negra a principios de julio en el Arbeyal. Mejor un sitio pequeño que ninguno, pero más que solución definitiva parece un parche a falta de un recinto ferial amplio para atracciones a medio plazo, que sería la opción deseable para nuestra ciudad.

Y la otra gran nota de actualidad es el Mundial de fútbol 2026. La abundancia de selecciones (48 naciones) y mayor desigualdad provoca un aumento de goleadas. Llamativos los estadios llenos. Hasta España 82 solo competían 16, y eran más frecuentes los 0-0 y 1-0. Ahora Messi ha batido el récord histórico y ya suma 18 dianas, Cristiano ha marcado en 6 mundiales, y Mbappé y Kane también se están hinchando. En España no tenemos un súper goleador, pero sí un buen equipo coral para llegar lejos si salen las cosas bien. No llegar a semifinales no sería un fracaso: 4 sí llegarán y 44 no. Como nadie gana siempre, en el deporte y en la vida, sea verano o invierno, hay que ser modestos en la victoria y elegantes en la derrota.