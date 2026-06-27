Independencia judicial

La finalidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es garantizar la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de su función. La Presidenta del CGPJ ha declarado: “frente a las descalificaciones y las sospechas que se intentan proyectar sobre el colectivo judicial, el Poder Judicial va a seguir firme y trabajando y no va a entrar en debates estériles que no aportan nada a la sociedad”.

El respeto no se impone, se gana, y la actuación de unos pocos jueces, no contribuye a ganarse ese respeto, al contrario, hacen que su mala praxis manche a todo el colectivo sin que el CGPJ vaya más allá de pedir que tengamos la boca cerrada y les dejemos en paz.

Hablaba en un artículo anterior de “casualidades”, de los casos que afectaban al PSOE cada vez que había que tapar alguno del PP y advertía que seguirían ocurriendo; y así es, el informe de la UCO sobre González Amador, 4.500.000 euros de facturación sin medios que justifiquen el trabajo realizado, coincide casualmente con la imputación de las hijas de Zapatero, y también casualmente con dos nuevas causas contra Begoña “a petición de Europa”; como aquello era infumable, Peinado reconoce su equivocación, enésima sin que el CGPJ intervenga, y anula la imputación, pero casualmente decide retirar el pasaporte a Begoña obligándola a presentarse en el juzgado periódicamente, ya que el riesgo de fuga ayudada por sus escoltas es alto.

Se publicó que Feijóo se reunió con fiscales conservadores que manifestaron sus deseos de un gobierno del PP. También que dirigentes de PP y VOX visitaron la embajada de los Estados Unidos antes de que entregaran los datos del teléfono que originó la imputación de Zapatero. Hay jueces manifestándose junto a personajes de reconocida trayectoria ultra. Hay jueces que retornaron a sus puestos desde mejores destinos para hacerse cargo de casos que afectaban al PP. Anticorrupción y varias acusaciones populares recurrieron decisiones del magistrado instructor de los principales procesos por corrupción del PP. Cosidó admite el mensaje en el que presume de un futuro control del PP sobre el Supremo. Fernández Díaz dice: "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión". Ferreras, “Demasiado burdo, pero vamos con ello”. Audios de Villarejo contradicen la exoneración de Rajoy y Cospedal. La jueza de la Kitchen inflexible sobre la admisión de preguntas dirigidas a Rajoy llegó a decirle que no contestara a varias. Se normalizan Investigaciones prospectivas...

Si el CGPJ no intervino en ninguno de estos casos, que son solo una pequeña muestra, implícitamente los está aceptando. El juez Peinado ha rebasado todas las líneas rojas, este artículo se publicará dentro de unos días, si para entonces no ha sido desautorizado de alguna manera por el Consejo, los rumores de golpe de estado seguirán creciendo.