XVIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba

Estos importantes Encuentros comenzaron en Gijón en la primavera de 1994. Treinta y dos años más tarde se vuelven a celebrar este verano de 2026, coincidiendo además con el natalicio y los elementos festivos de 100 años con Fidel.

El centenario de Fidel es un acontecimiento que se celebrará en todos los barrios de Cuba, y en países y ciudades de todo el planeta, especialmente en América Latina.

Haciendo un poco de memoria, conviene recordar que fue en esa primavera de 1994 cuando se produjo el hermanamiento entre Xixón y La Habana, con ello el reencuentro cultural, solidario y de lazos de sangre entre ambos pueblos. Este hecho contribuyó a fortalecer que distintos colectivos gijoneses incrementaran su compromiso aportando todo tipo de ayuda a la isla hermana. Esta frenética actividad solidaria se mantuvo a lo largo del tiempo, empezando a decaer a partir del verano de 2011 con la entrada de la derecha al gobierno municipal, cortando de raíz todo lo que oliera a Solidaridad con Cuba. Entre ellos, un programa fundamental para Xixón vía convenio con la Universidad de La Habana y la de Oviedo. Este convenio fruto del hermanamiento nos posibilitó la puesta en marcha de un fantástico Jardín Botánico único en todo el Cantábrico para nuestro orgullo.

El hermanamiento, los lazos de sangre, la solidaridad... crearon más conciencia contra el asedio criminal contra Cuba de los Gobiernos de EE UU en una guerra no convencional que la isla lleva soportando más de 65 años en su afán de estrangular la Revolución Cubana. Estados Unidos en su genocidio humano contra la isla va elevando sus atrocidades hasta límites como impedir la llegada de buques con combustible a los puertos cubanos, sancionando a los países o Compañías que se lo suministren. Esta falta de energía provoca apagones casi todo el día a toda la población, empresas, hospitales, centros de educación....presionan con sanciones a empresas, como a Meliá que lleva muchos años operando en el país, forzándolas a abandonar Cuba ante la pasividad del Gobierno de España y de los pusilánimes de la UE.

Durante muchos de estos años pasados, hasta más de 30 veces, la Asamblea General de Naciones Unidas votó casi unánimemente la condena contra el Bloqueo y el asedio criminal, así como todo tipo de tropelías del Gobierno “yanki” contra el pueblo cubano y su Revolución.

Fomentaron invasiones, todo tipo de atentados terroristas, volaron aviones en pleno vuelo, pusieron bombas en hoteles, en pleno covid impidieron la llegada de todo tipo de medicinas ...y, ahora en un acto más de soberbia colonial amenazan con secuestrar a Raúl Castro en otra farsa como la tropelía cometida con Nicolas Maduro y su compañera. Mientras todo esto vino ocurriendo en todo su recorrido de terrorismo y genocidio económico, sanitario y humano, "nuestra" UE siguió y sigue en su infame papel miserable de lacayos y vasallos del imperialismo.

Cuba, en todos estos años de revolución demostró ser el país más solidario del planeta con decenas y decenas de territorios en materia de sanidad, educación, formación técnica y científica, incluso militar...sin la participación cubana en Angola posiblemente el Apartheid en Sudáfrica seguiría existiendo, Namibia seguiría siendo una colonia...hoy, resulta lamentable que estos países en su momento ayudados por Cuba y su Revolución no tengan una actitud recíproca, valiente con quien años atrás lo dio casi todo por ellos.

Pues bien, collacios y collacies, este mes de xunetu 3, 4 y 5 casi 60 colectivos y organizaciones llegaos de toda España tenemos la oportunidad de debatir como redoblar la solidaridad con nuestros hermanos cubanos. Además, en la Semana Negra (que agradecemos) realizaremos varias charlas en relación a esta materia a la que os invitamos a participar.

¡Cuba no está sola!