Blas de Lezo vuelve con gloria a Gijón. Durante mucho tiempo la España cainita borró de todas las partes a su mejor marino, mientras Inglaterra ocultaba la gran derrota que le infligió el gran marino vasco-español Blas de Lezo. Quien Moría el 7 de septiembre de 1741, sin honores, enterrado en lugar incierto. Y lo peor, la ingratitud de la patria. Durante más de un siglo, Blas de Lezo fue apenas un recuerdo en tabernas y marineros y una historia contada en Cartagena de padres a hijos. Ni una estatua ni un retrato, ni una mención en los manuales. Pese a este silencio en el siglo XX, marinos e historiadores han intentado rescatar su nombre. Así en 1949 la Armada bautizó con su nombre un destructor. Hoy la fragata F 193 navega orgullosa. Más recientemente en 2014 la España auténtica frente a los detractores levantó en la Plaza de Colón de Madrid una estatua en su honor. Allí se le puede contemplar con bastón, uniforme vigilando Madrid, una ciudad que durante siglos lo ignoró. En Cartagena de Indias, lugar de gran victoria frente a los ingleses, se organizan recreaciones históricas. En Pasajes su pueblo natal celebra jornadas en memoria del leal servidor de un monarca desagradecido.

Blas de Lezo nos deja una lección incómoda, porque se puede perder la pierna, un ojo, un brazo, pero nunca el alma. En unos tiempos en los que se celebra la apariencia, Blas de Lezo representa la esencia; recuerda a todos, lo que fuimos capaz de hacer y lo que de nuevo la leyenda negra manco. Medio hombre, pero gigante. Este vasco con apenas 3.000 hombres mal armados resistió en 1741 el asedio de 30.000 ingleses y la mayor flota que jamás cruzó el Atlántico. que viene de México quiere oscurecer con mentiras odiosas y sectarias. Blas de Lezo tuerto, aunque la posteridad lo quiso borrar hoy vuelve a levantarse como lo que fue un símbolo incómodo de una España que supo resistir. La Historia de Blas de Lezo, se puede contemplar en la sala de exposiciones de la Rula de Gijón presentada por la Delegación de Defensa de Asturias y por la Autoridad