Opinión
Récords
Estamos en la era audiovisual y de internet, lo que hace más fácil computar y repercutir resultados, desde la economía hasta el fútbol pasando por la música. Los de la economía, como la Biblia, se prestan a distintas interpretaciones, cual vaso medio lleno o medio vacío. España crece más el PIB que la media europea (también porque llegan ingentes fondos estructurales), y sin embargo nuestra renta per cápita pierde puestos, dado que aumenta más la población por las oleadas de inmigración. En el caso de la música, gustos aparte según los estilos, es fácil hacer listados de discos más vendidos, ingresos por conciertos, y canciones más escuchadas y/o vistas en las redes sociales, algunas con miles de millones de visitas, como el célebre "Despacito" en español.
En el fútbol destacan los partidos ganados y goles marcados. Es un clásico que Brasil con Garrincha y Pelé del 58 al 62 no perdió ninguno de los 40 partidos: 36 victorias y 4 empates. La gente se suele fijar en los goleadores Messi, Cristiano y Mbappé. España llega a este mundial 26 sin mucho brillo, pero con varios récords de partidos oficiales sin perder (35) y sin encajar goles en mundiales (4). Fabián, nuestro talismán hasta hoy, lleva 42 partidos seguidos sin perder, tercero del mundo solo por detrás del español Marchena (57) y del brasileño Garrincha (49). Nuestro portero Unai Simón, cuestionado por algunos, de los 11 últimos partidos en 10 no ha encajado goles. Son datos que revelan el buen defender del equipo español.
Si no nos marcan y no perdemos, es mérito en parte del centro del campo que controla bien el balón, y de la defensa que concede pocas opciones a los atacantes rivales. Pero no hay que caer en el error del último partido ante Marruecos en Qatar, 120 minutos dando pases en horizontal para ser eliminados por penaltis. En fútbol gana quien marca más goles. Si bien ahí están los datos: Unai 429 minutos sin recibir gol en mundial, récord de Zenga en 517 minutos. Todo ello puede cambiar este jueves si nos elimina Austria, o en un buen día de Mbappé o Messi que nos metan dos goles. Pero hasta donde lleguen, podremos disfrutar y presumir de tales récords. De la furia española al "tiki taka": ¿Hacia el segundo cielo estas semanas?
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