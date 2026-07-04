Por un verano exitoso

El Festival Metrópoli, a punto de despedir con éxito su decimotercera edición en el recinto ferial Luis Adaro, vuelve a solaparse en su tramo final con el inicio de la trigésimo cuarta entrega de la Semana Negra, que hoy arranca en El Arbeyal con una propuesta de más de 180 autores y la convicción de estar "en el lado bueno de la historia". Dos citas multitudinarias, a este y oeste de la capital marítima del Principado, que da buena cuenta del carácter dinámico, festivo, cultural y plural de Gijón. Unas cualidades que se hacen todavía más palpables en los meses de verano. La ciudad bulle, la meteorología acompaña -más aún si se comparan las temperaturas con el resto de España- y el ritmo no cesará hasta final del verano cuando gijoneses y turistas disfruten del concurso hípico o la Fiesta de la sidra. Por delante quedan muchos eventos multitudinarios, con especial relevancia de la jornada del 12 de agosto en la que se disfrutará del eclipse de sol. Una buena logística desde las distintas áreas municipales, desde Seguridad Ciudadana a Medio Ambiente, por ejemplo, permitirá una valoración triunfal del verano. Porque tan importante es que los eventos salgan bien como que los gijoneses puedan convivir sin trastornos excesivos con el jolgorio diario en cada esquina.

Ya durante el mes de junio, recientemente finalizado, la ciudad recibió a multitud de visitantes. Se palpaba en la calle y en la hostelería. A pesar de que la ciudad sigue con la carencia de unas infraestructuras óptimas en lo que a una estación de autobús y tren se refiere, goza de cifras turísticas que se irán incrementando durante julio y, especialmente, agosto, un mes que concentra la actividad por ser la Semana Grande. El fin de semana del 16 de agosto, por ejemplo, habrá conciertos conciertos en la explanada de Poniente y en la plaza Mayor, estará muy activa la Feria Internacional de Muestras de Asturias, habrá toros en El Bibio y ambiente en el paseo Gastro de Begoña y Jardines de la Reina y en El Molinón el Sporting arrancará su temporada con el objetivo de regresar a Primera. Un mes que tambien albergará el concurso Hípico de Las Mestas y el eclipse que con tanto mimo han ido ambientando desde la Casa Consistorial. Julio no se queda atrás. Además de la ya citada Semana Negra, que llega con la vocación de que su vuelta a la zona oeste les permita echar raíces en una ubicación fija, está el Arco Atlántico, el espectáculo de drones en Poniente o el Festival Aéreo Internacional, que, del 24 al 26 de julio, celebrará este año su vigésima edición con la exhibición en la bahía de San Lorenzo como plato fuerte de la programación.

Gijón siempre ha sido ciudad capaz de acoger grandes eventos y la coordinación policial para velar por la seguridad siempre ha sido ejemplo para otra ciudades, incluso de mayor tamaño. El reto no es sencillo y el trabajo debe estar hecho antes para evitar el colapso. Cuadrar la programación festiva con el día a día de los gijoneses, que también disfrutan del ocio, es lo que marcará el éxito del verano.