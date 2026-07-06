Opinión
La Mina de La Camocha, lugar de la memoria
Comisión y represión era un binomio que se alternaba en tiempos de dictadura y el sindicato vertical. De las comisiones obreras (en plural) al sincrético con el que las organizaciones sindicales se nombran: unión de trabajadores, unión de obreros.
La declaración oficial como Lugar de Memoria Democrática para la mina La Camocha corrobora la fundación del sindicato Comisiones Obreras que surgió por la puerta rural de Gijón en el frondoso valle de Granda y Vega La Camocha. En esos tiempos Granda y Vega ya tenían su Centro de Cultura e Higiene (1914), una ilustrada biblioteca pública y una convocatoria de fiestas patronales al más alto nivel.
De aquellas comisiones la de la mina la Camocha representaba en el año 1962 a 1600 mineros, está recogido en el BOE de 18 de junio de 2026.
Y ahora , ¿qué? Gijón lleva décadas mareando la perdiz con un "parque empresarial" y "ecoparque" para la zona minera, declaración de intenciones que no tiene en cuenta cómo se degradan los elementos que constituyen su entidad patrimonial tal que dos castilletes, edificios de oficinas y la chimenea que se resquebraja. Por ahí se debe empezar y que no se caigan. La historia administrativa del complejo se guarda en el museo del ferrocarril esperando que ese lugar de la memoria tenga su propio archivo.
Preservar el patrimonio, el paisaje y dar voz a la vecindad tiene de supervisores al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Consejería de Cultura y sus competencias en patrimonio industrial, Ayuntamiento de Gijón y catálogo urbanístico "que obliga a conservar, proteger y custodiar las instalaciones". Ya no hay disculpas para tanto enroque procedimental.
De todo el entramado jurídico administrativo con la complejidad de "propiedad en liquidación" que supone la mina privada se obligan las partes a actuar más allá del informe que el Ayuntamiento de Gijón (2025) de Gijón Impulsa: "Analizar el espacio de los terrenos de la mina La Camocha a través de pliegos cuya finalidad es prever un Polo empresarial de innovación", tercera denominación al lugar sin ningún efecto real.
El papel y las declaraciones lo aguantan todo, sin embargo todas las partes descritas se obligan a "hablar con el padre y la madre de la rapaza", dicho en asturiano. Es decir, para ser memoria y presente democrático deben contar con los vecinos de la parroquia de Vega La Camocha y analizar conjuntamente los tres ejes de actuación: paisaje, patrimonio cultural industrial y memoria social representada en la vecindad con la que nadie ha contado hasta ahora. Que así sea.
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