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Opinión

Paco G. Redondo

Paco G. Redondo

Gijón
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Tasas absurdas

El turismo representa más del 10% de la riqueza y el empleo en España, e impulsa sectores como el transporte, hostelería y comercios, favorecida por su clima Mediterráneo templado-cálido y lluvias moderadas, alto nivel de desarrollo e infraestructuras -mal mantenidas en los últimos años-, abundancia de playas, paisajes y monumentos y variada gastronomía. Sin embargo, hay una tendencia contra el crecimiento económico y contra el turismo en los últimos años, con el argumento de una “emergencia planetaria”. Para ello se inventan colapsos, gentrificaciones y plagas, y plantean prohibir nuevos hoteles, acosar los pisos turísticos o subir tasas e impuestos al sector. Llegan incluso a hablar de que el turismo mata los ecosistemas y los barrios.

Lo cierto es que en el siglo XIX cuando las primeras revoluciones industriales, con mucha contaminación y largas jornadas laborales, la población de Europa se dobló y la renta se cuadruplicó, por lo cual los habitantes doblaron su nivel de vida, y hacia 1.900 la gran mayoría iban teniendo enseñanza gratuita, vacunas, agua corriente y electricidad. El dogma del socialismo -marxista entre 1850 y 1950- de la pauperización por el capitalismo ha resultado un fracaso: el socialismo trajo dictadura y miseria, por ello construyeron un muro en Berlín en 1961 para ametrallar a quienes intentaban huir, y el capitalismo con su industria, comercio, y ahora nuevas tecnologías y turismo trae libertad y prosperidad, longevidad y ocio.

Hasta China comunista tras Mao abandonó el socialismo ruinoso de las comunas, liberalizó su economía y se abrió a la industria, comercio, exportación de nuevas tecnologías y turismo, multiplicando por 15 su PIB en estos 50 años. Pero hete aquí que ahora las izquierdas descolocadas europeas -menguantes-, y con ellas las españolas y asturianas, disimulando el lastre “anti-capitalista y anti-liberal”, siguen empeñadas en que hay que boicotear el turismo como algo vicioso y tóxico. Llenar España de millones de inmigrantes ilegales les parece gran enriquecimiento social y cultural. Pero que vengan del norte de Europa fresca a gastarse sus euros al sur de Europa templada les parece perverso y hay que obstaculizarlo. 

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