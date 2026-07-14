Deporte y justicia social

La concesión del Premio «Princesa de Asturias» de los Deportes a Leo Messi trasciende el reconocimiento a una trayectoria deportiva irrepetible. Sus goles, títulos y récords forman parte de la memoria colectiva, pero el legado más valioso no aparece en los marcadores: el compromiso sostenido de la Fundación Leo Messi con la infancia, la educación y la salud.

Vivimos en una sociedad donde el éxito suele medirse por la capacidad de ganar. Sin embargo, hay victorias mucho más profundas. Son aquellas que permiten que la infancia continúe estudiando, que una familia encuentre apoyo en un momento difícil o que un adolescente descubra que su futuro no está determinado por el lugar donde nació. Esa es la liga en la que juega la solidaridad. Desde hace años, la Fundación Leo Messi impulsa proyectos que facilitan el acceso a tratamientos médicos, mejoran las oportunidades educativas y acompañan a menores en situación de vulnerabilidad. Es otra forma de entender el liderazgo: poner el talento y la notoriedad al servicio del bien común.

En Mar de Niebla comprobamos cada día que el deporte y la educación poseen una extraordinaria capacidad para transformar vidas. Lo vemos en los grupos de infancia y adolescencia, GIM y GAM, donde niñas, niños y jóvenes descubren que cooperar vale más que competir, que respetar al compañero fortalece al equipo y que el esfuerzo compartido abre caminos que parecían imposibles.

En esos espacios aprendemos que un balón puede convertirse en una herramienta educativa. Cada juego es una oportunidad para trabajar la autoestima, la convivencia, la igualdad, la resolución pacífica de conflictos y el sentimiento de pertenencia. Valores que forman mejores deportistas y mejor ciudadanía. Cuando una figura como Messi utiliza su influencia para defender estos principios, el mensaje alcanza a millones de personas. El deporte deja de ser espectáculo para convertirse en en un motor de justicia social. Los referentes importan, y más para quienes están construyendo su identidad.

Quizá ese sea el verdadero sentido de este Premio «Princesa». Recordarnos que el talento alcanza su máxima dimensión cuando se comparte y que la excelencia solo es completa cuando camina de la mano de la responsabilidad. Necesitamos más deportistas comprometidos, más instituciones, escuelas, entidades sociales y familias que entiendan el deporte como un espacio donde nadie queda al margen. La inclusión no empieza cuando alguien levanta un trofeo. Empieza mucho antes: cuando una niña o un niño descubre que alguien cree en sus capacidades, le ofrece una oportunidad y le enseña que el trabajo en equipo puede cambiar una vida.

Si queremos una sociedad más justa, el deporte y la educación deben seguir jugando en el mismo equipo. Ahí empieza la victoria que permanece.