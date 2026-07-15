Cuestión de mérito

Asturias es la única región que aún no ha recuperado el empleo perdido con la última recesión inmobiliaria y el impacto del Covid. En el Principado tenemos 402.000 afiliados a la Seguridad Social en 2026 por 405.000 en 2008. Ello sin contar los empleos precarios de quienes llaman fijos discontinuos, y las personas que rotan con varias afiliaciones en un año. Por el contrario, Madrid ha pasado en estos mismos años de tener 3 millones de empleos a disponer de 3´9, así pues, con un crecimiento en torno al 30%. Por supuesto la conclusión que sacan algunos, siempre más atentos a las consignas del panfleto que a la realidad económica, no es fijarse en qué hace bien Madrid, sino en cómo boicotear su modelo, que no casa con los tópicos ideológicos.

Es el rollo de siempre que ya se adoctrina en los institutos y facultades: las políticas de izquierdas son más progresistas porque gastan más, y las políticas liberales al haber más prosperidad favorecen a los ricos. El hecho objetivo es que las políticas socializadoras tienden a incrementar más las deudas públicas que las inversiones productivas, y cuando dejan la nación arruinada (ejemplo la Argentina antes de Milei), luego tienen que venir las políticas liberales a poner las cuentas en orden, y volver a impulsar la creación de riqueza, lo cual a medio plazo favorece a la gran mayoría. La pega que ponen es que aumenta la desigualdad de resultados, como si lo justo fuera que todos los partidos terminaran en empate.

¿Entonces para qué habría que molestarse en jugar, correr y chutar, si el mérito no tiene premio? Una clase donde todos saquen 0 es muy igualitaria, pero no aprenden nada. Una clase donde la gran mayoría saquen Sobresaliente: ¿Es peor porque la desigualdad ha aumentado un 900%? La cuestión es la igualdad de oportunidades. El capitalismo trae libertad y prosperidad, el comunismo trae dictadura y pobreza. Y no podemos dejar en estos días de alabar el mérito de la selección española de fútbol, jugando un buen fútbol con un gran equipo, tras eliminar con solvencia a Francia (2-0), a las puertas de la final del Mundial este domingo 19. Esperemos que el acierto le acompañe y consiga su segundo título.