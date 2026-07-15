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Fidel García

Fidel García

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De San Pedro al Carmen

La “intrahistoria unamuniana” de Gijón se ha fraguado en “el mar-la mar” no con los marineros en tierra que poetiza Alberti. Por eso Gijón tiene como patrono a San Pedro a quien Cristo eligió como pescador de hombres y Piedra indestructible de la Iglesia Católica, también en  duros tiempos de persecución ideológico-política del wok ismo de género

Pero Gijon por lo mismo que es pecador y marinero es carmelitano, con barrio del Carmen, en donde aún se oyen los ecos de las tonadas del Presi, referente popular.  En el pulmón más verde de la Villa de Jovellanos, el Paseo de Begoña, los  Carmelitas Teresianos celebran en su visitada parroquia  este año 2026 dos centenarios de San Juan de la Cruz, cima de lírica mística: el tercero de su Canonización y el primero de su Proclamación  como Doctor de la Iglesia Católica. Los PP Carmelitas tienen como referente bíblico al profeta Elías, quien desde el Monte Carmelo entrevió una nubecilla que subía hasta el cielo desde Nuestro Mar, símbolo que anticipa Nuestra Señora del Carmen con su Santo Escapulario. Que en la vida  ayuda, en la muerte ampara y del infierno salva

Después este profeta singular fue arrebatado y subió al cielo en carro tirado por caballos de fuego: profeta que se le espera al final de los tiempos  apocalípticos, que no son los que los agoreros atribuyen al próximo eclipse total del Sol.

Esta hermosa tradición se vive en la parroquia del Carmen, por donde  pasan  numerosos fieles gijoneses, devotos de la Señora del Escapulario Marrón y Capablanca. También en el núcleo marinero de Gijón, la capilla de la Soledad, celebran su Patrona los hombres y mujeres del mar, quienes  procesionan  su imagen  por el barrio y depositan con amor y dolor. la corona de flores en honor de los caídos en las aguas turbulentas  entonando con emoción las notas de la Salve Marinera, en la noche del Carmen. Son muchas las mujeres gijonesas quienes celebran su onomástica.

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