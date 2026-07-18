El éxito de un festival de dos décadas

Gijón comenzó esta noche a mirar al cielo de la mano de más de 600 drones, con su guiño dedicado al eclipse, y ya tiene la mente puesta en el veinte aniversario de una de sus citas principales del verano local. El Festival Aéreo Internacional de Gijón, pieza fuerte de toda la programación aeroespacial prevista para poner el broche al mes de julio, ha logrado ir reinventándose y ampliando las propuestas para que este acontecimiento que aspira a congregar a más de 300.000 personas a lo largo de la bahía de San Lorenzo el próximo domingo no sea una sucesión de aeronaves haciendo piruetas sobre el mar. Gijón supo apostar hace veinte años por esta idea que se había visto antes en otras muchas ciudades, pero ese acierto, a juzgar por los datos de éxito en cuanto a afluencia e impacto económico, se ha ido afianzando gracias a la confianza de las Fuerzas Armadas y, en especial, el Ejército del Aire y del Espacio, y el empeño municipal en encontrar siempre nuevos atractivos que mantengan la atención.

En Gijón gustan las Fuerzas Armadas y viceversa. Más allá del Día de las Fuerzas Armadas (Difas) de 2024 o la visita de la Princesa Leonor junto a sus compañeros de tripulación del Juan Sebastián de ElCano, los gijoneses aguardan siempre impacientes las escalas de embarcaciones de la Armada. Sin ir más lejos, el pasado junio el patrullero de altura "Arnomendi" se llenaba de cientos de familias dispuestas a disfrutar por unos minutos a bordo de un barco encargado de dar apoyo a la flota pesquera en pesquerías internacionales y caladeros nacionales. Porque si algo ha sabido hacer Gijón en los últimos años es mostrar a la ciudadanía que la misión del ejército va mucho más allá de actuaciones en conflictos bélicos.

Estos días no solo se celebran esas dos décadas desde que comenzó el festival aéreo, también se pone en valor el reconocimiento a la capital marítima del Principado como una ciudad capaz de albergar eventos multitudinarios de estas características. Una apuesta que debe mantenerse porque ha servido para generar un motivo de unión muy mayoritaria entre la ciudadanía que ya está deseando volver a llenar la bahía de Gijón.