Covadonga al alza

Con una festividad del Carmen, que va a más año tras año, y la celebración del triunfo futbolístico nacional, festejado en Gijón por todo lo alto, nos hemos plantado en el ecuador estival. Y como dice el refrán “de Virgen a Virgen, lo mejor del verano”.

Es evidente que el Norte en general, y nuestra región en particular, están de moda como destino turístico, y se nota en las calles y en nuestra vida cotidiana. Y el corazón y el alma de Asturias está, incluso hasta para los más descreídos, en ese lugar único de Covadonga. El real sitio recibirá un verano más cientos de miles de visitantes, y pese a algunos parches que poco arreglan, sus problemas principales, léase los accesos y el aparcamiento, como pasa con los retos clave de nuestra ciudad, permanecen empantanados y enquistados desde hace décadas, y sin visos de solución a corto plazo, como en una especie de maldición bíblica.

Pero a pesar de ello la vida espiritual y cultural del santuario bulle más que nunca en este mes de julio. Mes que se inició con una multitudinaria Jornada Eucarística que congregó a miles de jóvenes provenientes de varios países, y en la que no faltó un mensaje especial de ánimo del Papa León XIV. Pocos días después Covadonga fue escogida por veintidós obispos de toda España para su segundo encuentro anual de formación permanente.

Desde el pasado lunes el santuario acoge la décimo cuarta edición del curso de verano “Raíces cristianas de Europa”, con ponentes de primer nivel y organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, y dedicado en esta ocasión al Concilio de Nicea, cuyo mil setecientos aniversario se conmemoró el pasado año.

Entre los próximos días 25 y 27 tendrá lugar la sexta edición de la peregrinación “Nuestra Señora de la Cristiandad”, entre Oviedo y Covadonga. Centenares de peregrinos, sobre todo jóvenes y familias amantes de la liturgia tradicional pero en plena comunión con la jerarquía eclesiástica, realizarán esta marcha a pie. La reverencia, solemnidad y silencio de esta forma litúrgica está atrayendo, según han destacado diversos medios internacionales y para sorpresa de algunos, a muchos jóvenes, algunos incluso conversos. Como recordaba el sabio Papa Benedicto XVI, "lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande y no puede ser de improviso totalmente prohibido o incluso perjudicial".

Acontecimientos diversos que certifican ese tirón de Covadonga, que en un marco incomparable y bajo el manto de la Santina, debe ser aprovechado más allá de lo meramente turístico para consolidar y reforzar su vocación como santuario mariano de primer orden. Sin olvidar la necesidad de solventar también las limitaciones ya apuntadas, que lastran de forma evidente su presente y su futuro.