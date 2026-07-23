Las banderas son símbolos, se escogen unos colores para representar una idea, una religión, un territorio. Tradicionalmente la cruz era el símbolo del alma en Egipto, lo es de la resurrección en el cristianismo, el verde era el color del islam; en Europa el rojo, pasión, ardor, el color de las izquierdas, y el azul, mar, orden, el color de las derechas. En EE.UU. es al revés, el Partido Republicano de centro derecha (Lincoln, Reagan, Trump) tiene el color rojo, y el Partido Demócrata (Roosevelt, Clinton, Obama) de centro izquierda tiene el color azul. Por tanto, lo importante no es la bandera o símbolo en sí cuanto su significado. Cada vez que España llega lejos en una competición, sobre todo de fútbol, hay una explosión de banderas para identificarse con “nuestras” victorias.

Curiosamente, después hay interés de una parte de la opinión pública en identificar la bandera española y lo rojigualda con algo fascista y perverso. La enseña rojigualda para la marina se escogió en tiempos de Carlos III en el siglo XVIII para distinguir a nuestros barcos de los enemigos. No existía el fascismo, aunque en tiempos del rey ilustrado perseguían a los gitanos, y los alguaciles tijeras en mano cortaban capas y sombreros a los atrasados habitantes tradicionales. El fascismo es una rama nacionalista y corporativa del tronco del socialismo totalitario, antidemocrático en lo político y antiliberal en lo económico, su color era el negro y desapareció en 1944, hace 80 años, pero las consignas burdas aún continúan.

¿Por qué ese rechazo a la bandera española? Se identificaba con el franquismo, pero en realidad les estorba a quienes quieren montarse señoríos feudales en las regiones, ahora llamadas comunidades autónomas. Las revoluciones liberales del siglo XIX habían acabado con el feudalismo. Ahora en Gijón van a poner una bandera muy grande en El Molinón. Bien. Pero lo principal no es tener una bandera más grande que Oviedo, sino impulsar una España plural y cordial, libre y próspera, España son sus personas. El mensaje del entrenador Luis de la Fuente triunfante, juntos somos mejores, lo sintetiza. Quienes estorban el progreso son quienes quieren dividirnos y enfrentarnos, y siguen con la monserga de buenos, malos y boicots.