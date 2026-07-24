Me ha pillado volviendo a casa, y me he quedado tan estupefacto que he perdido la oportunidad de sacar el teléfono y grabarlo. Hablo del A400, el avión de Airbus que participará el domingo en “nuestro” festival aéreo, y subrayo lo de nuestro porque, aunque seamos una ciudad marítima, la realidad de los trescientos mil espectadores que cada año alcanza el evento lo convierten en algo muy de casa, como la Semana Negra, la afortunadamente recuperada feria taurina, o la Soledad/Remedios de Cimavilla.

El caso es que el A400, un aparato impresionante, por tamaño y capacidades, es capaz, visto lo de esta mañana, de maniobrar casi como el viejo Hercules, al tiempo que transporta mucho más que aquel, y a mucha más distancia, otorgando a nuestro Ejército una capacidad de proyección antes inexistente, e imprescindible para los tiempos actuales.

Cuando acaba sus evoluciones sobre el arenal de San Lorenzo no puedo evitar pensar, con envidia, en las muchas peticiones de compra que la actual situación geopolítica ha promovido al aparato, y claro, los puestos de trabajo de alta cualificación que, en la zona de Sevilla, donde se ensamblan los aviones, suponen para hoy y los próximos años.

Aquí seguimos pendientes del Tallerón y el Taller de Barros, sin saber cómo, al final, acabará el vodevil de Indra, especialmente cuando, tras el cambio en su presidencia, ahora con un catalán al frente, parece que es aquella región, sin ninguna tradición en el ámbito de la Defensa, la que se apresta a cobrar los réditos de la avalancha inversora que el conflicto ucraniano, y Putin, parecen traer a la industria de defensa europea, y de rebote a la española. Veremos.

Para el domingo a la que no veremos será a la Princesa Leonor, flamante oficial piloto de nuestro Ejército del Aire ¡sería un puntazo! que el próximo verano recibirá los despachos de teniente de los tres ejércitos; pero sí al Eurofighter, que espero nos ahorre el subidón, casi un sincope, que el pasado año nos dio el F-18, con su maniobra evasiva provocada por unas gaviotas. Imprevistos del directo.

Tampoco vendrá nunca el FCAS, siglas que correspondían, escribo en pasado, al futuro sistema de combate aéreo, es decir, el sustituto del Eurofighter, proyecto en el que participábamos, pero que las viejas suspicacias entre alemanes y franceses han echado abajo, dejándonos a nosotros tirados en medio del camino. Ye lo que hay.

En cualquier caso, parece que, como siempre, el domingo será una fiesta, y hasta el tiempo parece querer cooperar, con una buena previsión para la mañana dominical, que vestirá de gala, quizás la más importante del verano, el arenal de San Lorenzo.