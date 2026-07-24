La recuperación de espacios para la ciudadanía sigue avanzando por el este de la capital marítima del Principado con un nuevo proyecto en ciernes que permitirá la creación de un gran auditorio para celebrar actos y conciertos con más de cinco mil personas y así aliviar la programación que no sea deportiva en el Palacio de los Deportes de La Guía. Este novedoso espacio, que estará inspirado en el Roig Arena de Valencia, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, tendrá una estructura modular que permita adaptarlo a distintos eventos y una gestión público-privada que ayudará a dinamizar aún más el entorno de la Ería del Piles, tal y como destacan los promotores culturales de Gijón. Se trata de estructura que viene a sumar y, de paso, a dotar de contenido a una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, por su proximidad al mar, que ya ha visto brotes desde la inauguración de la playa verde del Rinconín, que desde hace unas semanas lleva el nombre de Luis Enrique, uno de los gijoneses más internacionales de las últimas décadas.

Este nuevo auditorio no es un caso aislado, sino que viene a reforzar una línea seguida desde hace tiempo que se replica en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, por el oeste, la recuperación de los antiguos terrenos de Naval Gijón ha permitido en El Natahoyo crear una zona de esparcimiento que la ciudadanía ya no solo aprovecha para caminar, sino para pescar y hasta tomar el sol, a la espera de que las empresas vinculadas a la economía azul comiencen a llamar a la puerta del que será otro gran polo empresarial. Otro ejemplo, a la espera de rematarse, fue la demolición de la nave de Flex que en breves permitirá la creación de un aparcamiento. Por el este también merece atención la ampliación del Parque Científico y la urbanización del entorno de la Pecuaria, donde la Universidad Europea impulsará un proyecto clave.

Tan importante es recuperar espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos como saber combinarlo con infraestructuras que permitan garantizar el futuro de los gijoneses. Y esos son los pasos que se están dando.