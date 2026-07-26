"Hay gente pa tó" fue la frase que Rafael Gómez Ortega, Rafael el Gallo, dejó para la historia cuando le presentaron a José Ortega y Gasset y le dijeron que su profesión era la de filósofo. Más de seis décadas después de la muerte de "el Divino calvo", como se conocía al genial torero, lo que sobran son situaciones en las que poder aplicar su natural sabiduría. Ocurre en escenas cotidianas, desde los que vienen a baños y te ocupan una mesa con un cachopo para doce o los que acaparan la ducha de la Escalerona como si no hubiesen pasado por la bañera de casa en toda la semana. Pero donde aflora particularmente esa "gente pa tó" es en la política, desde lo local a lo nacional, donde aparecen paracaidistas, hombres y mujeres, ajenos a lo que significa la vergüenza torera. Y no, no va por el cese del presidente de Divertia, que ha optado por mantenerse, de momento, como concejal. O no solo. En las últimas semanas hemos visto algún nombre para las primarias del PSOE local que produce hasta ternura o un nuevo conflicto, en el lado popular del gobierno local, de quien aspira a superar este mandato los charcos en los que se metió la alcaldesa Ana González. Lo del Chas es para hacérselo mirar.

En los próximos días, a partir del 1 de agosto, comenzará el tradicional desfile estival de políticos de toda clase y condición por el recinto ferial Luis Adaro, púlpito matinal para concejales, portavoces, consejeros y presidentes, y la meca comercial de Asturias en horario vespertino. Personalmente, con todo cariño y respeto, solo haría cola si torea Morante. La Feria de Muestras, entre otras muchas cosas, sirve para que los líderes políticos vayan fijando discurso y posiciones. Se espera especialmente sofocante esta edición porque a la vuelta de la esquina están las elecciones municipales y autonómicas. Y quién sabe si las nacionales. Harían bien los políticos en tomar nota de las lecciones últimas de los ciudadanos y de sus verdaderas prioridades, al margen de las refriegas partidistas que buscan crispar un país que antes incluso de que Rodri alzase la copa como Campeones del Mundo volvió a demostrar que está más unido de lo que sus representantes públicos querrían. Los españoles, por convicción e historia, están muy por encima de sus políticos. Mientras un grupo de chavales disciplinados, respetuosos y cariñosos emocionaba a todo el planeta con su fútbol, sin importar el color de piel o las creencias de los integrantes de la plantilla, las hordas de izquierdas y derechas que tratan a diario de manipular a la población rellenaban con debates estériles sus contenidos de verano. Quizás, el hermano de Lamine haya hecho más por España que tanto repartidor y repartidora de moralidad. La tragedia de la dana de Valencia o los fuegos actuales que devoran Ávila o Madrid dejan esa misma reflexión de que los ciudadanos no merecen esos representantes políticos, que se enzarzan en formalismos y reproches cuando medio país está ardiendo. Algunos quedan como Cagancho en Almagro por méritos propios.

Tienen por delante los políticos la oportunidad de hablar de aquello que realmente preocupan a los ciudadanos: vivienda, empleo, seguridad o infraestructuras como el peaje del Huerna por ir a lo concreto. Y que dejen de enredar con debates estériles que poco interesan a pie de calle por muchos esfuerzos que hagan algunos para camuflar sus carencias ejecutivas en una región que está a la cola en las inversiones ejecutadas por el Gobierno. En lugar de querer prohibir y quitar cosas, hagan y construyan futuro. Pero ya lo dijo el genio: "hay gente pa tó".