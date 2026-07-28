Sorpresas veraniegas

El gobierno local aprovechó la euforia desatada por el triunfo nacional en los recientes mundiales de fútbol, para sorprendernos anunciando el emplazamiento escogido para la colocación en nuestra ciudad de una bandera de España de grandes dimensiones. Su instalación, prevista para el próximo otoño, había sido acordada por amplia mayoría del pleno municipal en sesión celebrada con fecha 17 de enero de 2024; con lo que su ejecución habrá requerido finalmente el plazo nada desdeñable de casi tres años. Desde estas mismas páginas tuve ocasión de mostrar, más de una vez, mi extrañeza por la lentitud con la que marchaba este proceso de aparente fácil ejecución. Así que no puedo dejar ahora de felicitarme por la proximidad de su efectiva realización. Más vale tarde que nunca, dice el refrán. Cuestión aparte es la valoración sobre el emplazamiento escogido, en la rotonda próxima a El Molinón y al parque de Isabel la Católica. Algunos ya han apuntado que hubieran preferido un lugar menos periférico, pero habrá que dar por bueno lo decidido que tampoco es cosa de ponerse muy exquisito a estas alturas.

Confiamos que la racha ejecutora se extienda a otros proyectos, como este aparentemente exentos de dificultad, y que por una cosa u otra continúan enquistados. Y estoy pensando en el demandado homenaje en bronce, frente al teatro Jovellanos, a nuestro querido Arturo Fernández, fiel en estas fechas veraniegas, y durante décadas, a su adorado Gijón.

Y hablando del teatro municipal resulta ineludible referirse a la inesperada destitución, más en esta temporada de febril actividad festiva y cultural, del presidente de la empresa municipal Divertia, el concejal Oliver Suárez. Hay quien ha hablado de terremoto en el gobierno local, aunque tras la sorpresa inicial todo apunta más bien a una detonación controlada. Las irregularidades administrativas en la formalización de algunos contratos musicales desataron la medida. Entre las aportaciones de su gestión deben incluirse el Gijón Arena, con la recuperación para todo tipo de eventos, y salvada una falsa ruina que algunas le atribuían, de la plaza de toros; o el llamado paseo gastro durante la semana grande. Iniciativa esta última que concentró las críticas de la izquierda local, no sin cierta dosis de hipocresía; pues la colocación de casetas festivas en esas fechas era un proyecto heredado que empezó a cocerse, y estuvo a punto de materializarse, ya en el mandato de la inefable Ana González. Quizá, si algo pudo pedírsele al todavía concejal, fue algo más de decisión a la hora de remover los cimientos y estructuras de unos festejos locales y una programación del teatro municipal que, en los últimos años, parecen vivir de inercias establecidas hace ya décadas, y que llevan tiempo pidiendo algo de renovación.