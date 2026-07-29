Fuegos y fiestas

Aquí de momento en Asturias nos hemos librado este verano de las olas intensas de calor e incendios forestales que han devastado el Sistema Central. Toquemos madera puesto que dicen que la mayoría de los incendios son provocados por humanos, ya deliberadamente o por negligencias. Las lenguas más ácidas critican que a veces coinciden zonas con parques solares aprobados, con las que después se queman masivamente y arrasan la vegetación y ganadería e incluso poblados, según estamos viendo estos días. Es fácil culpar a la evolución climática planetaria: ¿Pero entonces por qué apenas hay incendios en Marruecos o en la sabana subsahariana? A ello se suma presumían iban a contar con 15 hidroaviones y resulta que solo hay 7 operativos.

A nosotros nos beneficia que el mar siempre modera las temperaturas. Por tanto, si en Badajoz o Córdoba hay máximas en torno a 40/42 grados, en Oviedo están en torno a 28/30 y en Gijón en torno a 25/27. También hay que señalar que hay mucho alarmismo interesado. Hace décadas en los mapas del tiempo te ponían 30 grados en Málaga en amarillo y 35 en Madrid en naranja, y ahora te ponen los 30 en rojo y los 35 en granate, como que todo el territorio fuera una parrilla incandescente. Hay calentamiento global paulatino, pero no emergencia climática, puesto que el clima no cambia de un año para otro, se mide en secuencias de 30 en 30 años; decir cambio climático es redundante, siendo éste la dinámica atmosférica.

Y entramos en agosto y el cenit de los festejos estivales, entre conciertos y verbenas de barrios y prados. Así en Asturias en Ribadesella se celebrará del 3 al 8 de agosto la Semana de Piragües, una programación festiva y variada en torno al célebre Descenso Internacional del Sella, el sábado 8, con actividades infantiles, actos por la historia de la prueba, música y los tradicionales eventos. En el caso de Gijón hay concurridos conciertos, y arranca la Feria de Muestras que se desarrollará del 1 al 16 de agosto, gran escaparte comercial, pasando por la Semana Grande y la Noche de los fuegos (artificiales) el 14. Ocasiones para sano disfrute, locales y visitantes. Fiesta es típica palabra española. “A por ellas, oé”.