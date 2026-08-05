Más fútbol

Gran alegría y fiesta por España campeona del mundo de fútbol, excepto algunos extremistas en Cataluña y País Vasco que insultan y acosan a chicos o chicas en las redes o en persona por llevar la camiseta de la selección o la bandera de España, que deben de seguir considerando “fascista” si va contra lo adoctrinado en sus centros educativos y teles, para montarse los señoríos feudales de sus clanes. En este ambiente de entusiasmo se disparan las audiencias de los partidos en la tele, y el número de socios de los clubs tradicionales, así el Sporting de Gijón ya anda por 24.000, en un estadio antiguo donde caben 30.000, si subiera a Primera es claro que quedaría pequeño. Lo del Mundial 2030 con Marruecos y la final en Casablanca va a dar mucho que hablar.

Si las naciones participantes pasan, como se plantea, de 48 a 64, es probable se necesiten más sedes, y se incluirá a la ahora en fuera de juego Valencia, con un flamante y grande nuevo estadio terminándose. Acaso también baje el requisito de aforo, y baste con 40.000, que podrían ser durante el campeonato, y desmontando gradas supletorias dejarlo para 35.000 de manera estable. En Gijón hacer un estadio nuevo desde cero sería muy caro, pero quizás se podría considerar desplazar el estadio 15 metros hacia el sur, para unificar las alturas y techos de sus cuatro zonas. Más complicado lo hicieron en Bilbao, donde giraron San Mamés 90 grados. Que el fútbol además de deporte es un fenómeno social y económico parece fuera de dudas.

En lo deportivo hay expectativas en la ciudad de Jovellanos por los 10 fichajes actuales. Hassan no servía para el Sporting en Segunda, pero jugó con el Oviedo en Primera, Dubasin no servía para el Oviedo, que resultó colista, pero ha triunfado en el Sporting, junto a Otero y Gelabert. La cuestión no es fichar mucho, sino fichar bien. Si todos los años cambias casi media plantilla, mala señal, o no cuajó o alguien se lleva muchas comisiones. Es preferible reforzar adecuadamente tres o cuatro puestos significativos. Y en vez de cada temporada medio empezar de cero, sobre una base sólida ir creciendo. Las jornadas irán poniendo a cada equipo en su sitio, y está bien tener ilusiones, pero no tanto ser ilusos o acabar decepcionados.