Alegre, plural y segura

Las casetas del Paseo Gastro en Begoña y los Jardines de la Reina fueron la avanzadilla el pasado miércoles de una Semana Grande de Gijón pregonada ayer de manera inmejorable por el periodista Antón Meana en una plaza Mayor a rebosar que vibró con el discurso y el sonido de las gaitas. La ciudad es un hervidero desde hace días, el tiempo acompaña, la vuelta a casa de cientos de gijoneses está en marcha y las ganas de disfrutar se palpan en el ambiente desde hace días. Por delante, una amplia programación que refleja la pluralidad de la capital marítima del Principado, una ciudad acogedora que cada año recibe a más y más visitantes gracias a una meteorología envidiable y una idiosincrasia incomparable. Disfrutar de las fiestas de forma responsable, segura y limpia es una tarea colectiva en la que los gijoneses y los visitantes no deben fallar.

Todo turista se lleva cada año la misma impresión: en Gijón hay de todo. Ya no es solo la playa, las rutas verdes, en llano y empinadas, también hay música, como los conciertos en la Plaza Mayor y en la explanada de la playa de Poniente –de Ana Torroja a "Revolver" pasando por Amaia y Omar Montes–, la gastronomía en restaurantes y sidrerías, la cultura en toda la red de museos, en los atractivos del Acuario o el Jardín Botánico, en la Universidad Laboral, en el Teatro Jovellanos o en El Bibio con una feria taurina que volverá a traer a Gijón por Begoña a las principales figuras del toreo y que, además, estirará la Semana Grande un día más de lo previsto con la novillada del lunes día 17. Y, por supuesto, la Noche de los Fuegos que a buen seguro buscará superarse este año, ya sea desde el cerro de Santa Catalina o innovando con nuevas ubicaciones si se logra pasar el filtro de seguridad.

Esta Semana Grande, además, será especial y quedará en el recuerdo de los gijoneses por la coincidencia –por si hubiese ya pocas cosas– con el eclipse total de sol. Un fenómeno que ha desbordado todas las expectativas, por el interés y los precios alcanzados para pasar la noche en la ciudad. Gijón está preparada con un operativo especial para garantizar el buen desarrollo del acontecimiento, tanto el día 12 como en el resto de las fiestas. Pero no toda responsabilidad debe recaer en la administración y los cuerpos policiales. Es cosa de todos que Gijón siga siendo una ciudad alegre, plural y segura para hacer honor a su historia.