Mi parroquia, la iglesia de San Lorenzo, fue consagrada hace 125 años. Efemérides que nuestro párroco, Jorge Cabal, quiere resaltar con una programación completa como el acontecimiento merece. Entre otras muchas actividades destacan la bendición de la Biblioteca Laurentina, con la entrega de la separata "Gijon una ciudad que mira a San Lorenzo". A las diez de la noche de ayer domingo, disfrutamos de un Lucernario de oración. Luz y música conmemoraron el día de su dedicación. Hoy lunes es la gran festividad de San Lorenzo y lo festejaremos con una Santa Misa muy solemne y un ágape de fraternidad

El referente veraniego de Gijón tiene el nombre del mártir: playa de San Lorenzo. Pero es su parroquia neogótica, conserva verdaderas obras de arte. Ahí está su retablo, con la imagen central del joven diácono español, con los símbolos martiriales como la palma, la parrilla y su vestimenta litúrgica dalmática diaconal. Dignos de admiración son sus confesionarios, verdaderas joyas con escenas evangélicas de perdón y misericordia. Y las réplicas de la Piedad de Miguel Ángel y la Inmaculada de Murillo.

La fiesta de San Lorenzo en toda España goza de veneración y celebración, siendo el monasterio de El Escorial una de las maravillas del mundo. Es obra del gran Herrara, quien supo captar la genial concepción de Felipe II, el monarca en cuyos dominios no se ponía nunca el sol. Su persona y su obra son cada vez más admiradas, pese a los atisbos horrorosos de la leyenda negra.

Desde las suaves alturas que rodean Gijón, los amantes de los astros se preparan para poder contemplar las llamadas lágrimas de San Lorenzo que es la forma con la que las estrellas celebran y se suman a su gloria martirial. El hombre posmoderno y líquido, sin relatos de sentido y hundido en nihilismo "wok", se refugia en los mitos de Perseo. Todo a pesar de que las hipótesis astrofísicas, no ven sino partículas de polvo de tamaño irregular que se desprende de algún cometa que sigue sin órbita y se enciende al contacto con nuestra atmósfera pregonando la gloria del creador del universo. También las estrellas, como nuestro sol pregonan su gloria con el próximo y esperado eclipse total.