Grandonaes

A lo tonto, y en puertas del gran eclipse solar, ya estamos en el ecuador de la Semana Grande. Permítaseme reivindicar la denominación auténtica de nuestros festejos. A mí lo de "semanona" me parece un mal simulacro de originalidad por parte de quienes creen que con añadir el "ón" o el "ona" a cualquier cosa ya te queda todo la mar de cuqui y de gijonés. Aquí siempre se habló de Semana Grande o fiestas de Begoña, y ninguna falta hace eclipsar esos términos con recursos facilones.

Esto es como cuando asistes a cualquier evento en el Jovellanos y te calzan lo de "naguamos porque disfruten del espectáculu". Aquí el recurso al "bablua" normalizado. Porque no sé si en la fala de algunas zonas astures se utilizará tal término. Pero yo doy fe que en Gijón, en el que nací y llevo viviendo medio siglo largo, jamás escuché a nadie "naguar" por nada.

Felizmente, y para abrir las fiestas, nuestros munícipes decidieron reponer los desvaídos terciopelos carmesís que en los últimos años decoraban los balcones del segundo piso de la casa consistorial. Los nuevos reposteros son obra de los talleres del valenciano Juanjo Barber. Buen conocedor de nuestra villa, donde ya trabajó para algunas cofradías locales y para la basílica del Sagrado Corazón. Faltaría completar la decoración con colgaduras similares para las ventanas del primer piso, las del salón de recepciones, que en tiempos, y según atestiguan varios testimonios gráficos, también tuvieron. Esas ventanas que fueron malamente despersonalizadas en la última reforma del edificio (2001), al eliminar sus originales montantes con cristales en forma de abanico; y sustituir la carpintería de madera, inténtenlo ustedes sin son propietarios de algún edificio en el entorno de Cimadevilla y verán las consecuencias, por otra industrial y con cristales reflectantes, más propios de un motel de carretera.

Los terciopelos están ya también preparados en el palco presidencial de la plaza de toros de El Bibio, donde mañana se abrirá una nueva feria de Begoña que apunta al éxito, con el tirón morantista y una afición al alza en todo el territorio nacional. Es esta la más antigua y continuada actividad de nuestra Semana Grande, sólo ininterrumpida desde la apertura de la plaza (1888), por los breves paréntesis de la guerra civil, la pandemia, y el tropezón de 2022 disfrazado de falsa ruina gervásica. Los fuegos artificiales llegaron después, en la posguerra; y mucho después, tan sólo hace unas décadas o menos aún, el Restallón, los macro conciertos de Poniente, la danza prima o el paseo Gastro. La "perla del Norte", como denominó el pregonero de este nuevo ciclo taurino a nuestra hermosa plaza, volverá a convertirse en los próximos días en el epicentro festivo y social de la Semana Grande. ¡Qué Dios reparta suerte! n