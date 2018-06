El Principado mediará para que los pacientes de iDental recuperen sus historias clínicas

La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias interpondrá las reclamaciones ante iDental en nombre de los afectados por el cierre de la clínica de esta cadena dental en Gijón. La Agencia ha preparado un formulario para facilitar el acceso de los afectados a sus historiales clínicos y frenar el pago de las cuotas a las entidades que financiaron los contratos con iDental de unos servicios que no les prestaron. La fórmula será la autorización por parte de los usuarios al Principado para que la Agencia actúe en su nombre ante iDental y ante las compañías financieras.

El Principado ya ha recibido desde octubre del año pasado más de 300 reclamaciones de usuarios de iDental, directamente o a través de las oficinas municipales de información al consumidor. La mayor parte de las reclamaciones llegaron tras el cierre de la clínica de Gijón el jueves de la semana pasada. La Agencia mantendrá mañana una reunión con la plataforma de afectados de iDental de Gijón, integrada hasta el momento por 283 clientes de la clínica, que también van a interponer reclamaciones ante consumo. La plataforma estimó ayer que el número de afectados en Asturias ronda las 1.000 personas, según datos que les facilitaron trabajadores de la clínica, que llevaban tres meses sin cobrar cuando esta cerró. El Colegio de Odontólogos de Asturias, por su parte, ha recibido más de 30 denuncias por cuestiones relativas a la deontología profesional.

Jesús López, uno de los portavoces de la plataforma señaló ayer que quieren acceder a "los historiales clínicos y paralizar el pago a las financieras" y también esperan "a ver si la administración nos puede dar una peritación de los afectados en el Colegio de Odontólogos, porque esto es una estafa a mucha gente sin recursos, que ha sido engañada".

Otra de las representantes, Carolina Gancedo, explicó por qué necesitan los historiales: "Muchos no tienen forma de demostrar que han pagado nada en la clínica, porque han ido, han pagado en mano y les han dicho que les daban la factura en la siguiente cita, la cita la han alargado durante meses y se han encontrado ya con la clínica cerrada. Con el historial clínico sí pueden demostrar que han acudido y qué se les ha hecho. También porque no nos atienden otros dentistas, nadie quiere arreglarnos la boca sin saber qué tenemos ahí".

Respecto a la paralización del pago de las cuotas pendientes con las financieras, los usuarios también plantean como alternativa "que nos deriven a otra clínica sin tener que pagar más, pero una clínica que sea competente" y que culmine los tratamientos.

Lo que no está claro es que consigan que el Colegio de Odontólogos les haga la peritación que quieren. El Principado ya se ha puesto en contacto con el Colegio, que está dispuesto a colaborar con los afectados, pero sólo para realizar "una valoración del estado actual de la boca de los pacientes", para que estos puedan negociar la devolución del dinero por los servicios no prestados. Esa valoración no iría firmada por el dentista que la hiciera, sino sellada por el Colegio y se tendría que hacer en algún "lugar neutral" que se estableciera, esto es, no en las clínicas de los colegiados. El Colegio también pedirá a sus asociados voluntarios para atender los casos urgentes.

"Comiendo papilla"

La plataforma de afectados pide una peritación y que las costas las asuman el Estado o el Consejo de Dentistas. También quieren que se deriven a las urgencias "a los afectados más graves, que les deriven para hacer algo, porque hay gente que lleva un año comiendo papilla, que no puede comer", explica Carolina Gancedo. La regulación de la publicidad y la inspección de las clínicas, son otras de sus reclamaciones.

El Colegio de Odontólogos ya había denunciado hace años ante el Principado las campañas supuestamente engañosas de publicidad de iDental, que anunciaba ayudas sociales, hinchaban los presupuestos y luego les aplicaban el descuento para dejar al final "un presupuesto normalito", según fuentes del Colegio, que añaden que "la Administración tiene que ponerse las pilas, porque en salud no vale todo, no valen las publicidades engañosas".

Una representación de afectados se reunieron ayer con los grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón y hoy harán lo propio con los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado.

Una de las afectadas, Marta Fernández, explicó ayer que una de las trabajadoras de la clínica gijonesa les explicó cómo trabajaban. "Una trabajadora que acudió de testigo a un juicio explicó los métodos que tenían de esterilízación, los métodos que tenían de funcionamiento, todo lo que les obligaban a hacer, que era todo realmente básico, malo, para desinfectar a veces lo tenían que hacer hasta con lejía. A veces se quedaban sin material para desinfectar y los hacían desinfectar con lejía. Así hay casos en España con hepatitis B, hay gente con los nervios ópticos tocados, que están viendo mal, que ya no es la boca, que les está afectando a la visión". Esta mujer también señaló que los afectados están intentando ponerse en contacto con Javier Bárcenas, que fue la imagen publicitaria de iDental, al que no están teniendo acceso.

Ciudadanos plantea que se cree una comisión de expertos independientes, en la Junta General, para estudiar la posibilidad de que el Principado indemnice a los afectados de iDental por una supuesta responsabilidad patrimonial de la administración, que está obligada a hacer inspecciones en el ámbito sanitario.