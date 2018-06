Agotadas las entradas para Texas en la Laboral

El grupo Texas llenará la Laboral. Los escoceses actuarán este domingo 1 de julio, a las 20:30 horas, en el Teatro de Laboral, con las entradas ya agotadas y con las últimas localidades de visual reducida a la venta.

La banda formada por Sharleen Spiteri (voz y guitarra), Ally McErlaine (guitarra) y Johnny McElhone (bajo) presentará su nuevo trabajo, Jump on Board, sin olvidarse de repasar lo mejor de su exitosa carrera musical. Texas se formó en Glasgow en 1986 y tomó su nombre de la película de Wim Wenders Paris. Desde entonces, su estilo ha ido cambiando desde el pop-rock con influencias sureñas de su primer disco hasta el disco pop más comercial de sus últimos álbumes.

Con el lanzamiento de "White on Blonde" en 1997 entraron en la lista de álbumes del Reino Unido en el número uno. Este trabajo se convirtió en su mayor éxito de ventas, logrando seis veces el platino en el Reino Unido con más de 1.800.000 copias vendidas. Sus siguientes álbumes alcanzaron gran éxito: "The Hush", publicado en 1999, debutó en el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido; y el disco de "Greatest Hits" de la banda, lanzado en 2000, consiguió ser seis veces platino.

Texas lanzaría otros dos álbumes de estudio, "Careful What You Wish For" en 2003, y "Red Book" en 2005, consiguiendo ambos ser discos de oro en el Reino Unido. A su discografía se sumaría además "The BBC Sessions" en 2007 y "The Conversation" en 2013.

La entradas para este concierto están agotadas y se han puesto a disposición del público localidades de visual reducida, con un 40 por ciento de descuento sobre el precio de la entrada, que se pueden adquirir únicamente en la Recepción de la Laboral, en el Centro de Información Turística del Principado de Asturias en Oviedo y en el Centro Niemeyer en Avilés.