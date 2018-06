Un niño con síndrome de Down pierde su plaza escolar por "falta de personal"

Discriminado por tener síndrome de Down. Esta es la única explicación que encuentra la gijonesa Carmen Suárez para describir la situación escolar de su hijo de casi tres años. La mujer, madre también de una niña de seis, asegura que trató de matricular al pequeño en el mismo colegio que el de su hermana. Su solicitud, no obstante, fue rechazada desde la Consejería de Educación, que envió a la mujer hace una semana una carta en la que se le asigna al niño una plaza en otro colegio de la ciudad ubicado a más de 20 minutos de su casa. "Como nuestro colegio no tiene un profesional auxiliar para atender a mi hijo, en vez de contratar a otro trabajador Consejería ha preferido separar a los dos hermanos. Si mi hijo no tuviese síndrome de Down hubiese entrado el primero. Era uno de los que más puntos tenía", lamenta la mujer.

El conflicto empezó a fraguarse hace ya unos meses, cuando comenzó el periodo de matriculación en los centros educativos de toda la región. Suárez, conocedora de su situación particular, comenzó con los trámites de solicitud de plaza de forma inmediata. Eligió el centro Eduardo Martínez Torner por ser el mismo al que acude su otra hija. "En estos casos se le hace una evaluación al alumno para ver qué tipo de ayuda va a necesitar. A mi hijo le corresponden todos los recursos disponibles, es decir, un auxiliar, un logopeda, un fisioterapeuta y un profesional de audición y lenguaje. Había hablado con el colegio y no me pusieron ningún problema, sólo necesitaban que la consejería les enviase para el próximo curso un auxiliar, que es el único tipo de profesional de apoyo que no tienen", explica la madre.

Asegura, no obstante, que desde el Principado recibió hace varias semanas una notificación en la que se le explicaba que, ante la falta de un auxiliar en el centro escogido por ella, le enviarían al colegio Príncipe de Asturias, que ya cuenta con un profesional de este tipo en su equipo. "Ese mismo día renunciamos por escrito a esa plaza. El colegio al que quieren mandar a mi hijo está a más de veinte minutos de casa y ni siquiera se nos ofreció trasladar también a mi otra hija para que, al menos, no tuviesen que separarse", lamenta. Suárez asegura que no recibió ninguna respuesta sobre este rechazo hasta la semana pasada, cuando ya se habían publicado las listas definitivas en las que figuran qué alumnos tienen cabida en cada colegio. "Mi hijo sigue con la plaza del centro que ya tiene auxiliar y, pese a que en el baremo de puntuación que estipula la preferencia de entrada mi hijo tiene un 17.5 de un máximo de 18, no ha conseguido un hueco en el colegio de su hermana. Hay niños que entran con 5 puntos", comenta.

Ya que el pequeño reunía los puntos necesarios para entrar en cualquier colegio de la ciudad, Suárez sólo encuentra un motivo discriminatorio para explicar lo sucedido: "A mi hijo se le ha discriminado simplemente por tener síndrome de Down y porque Educación, en lugar de respetar los deseos de los padres del alumno, algo que se supone que debe atenderse por ley, ha preferido apostar por la solución que mejor les viene a ellos y peor a nosotros".

Por todo esto, Suárez desconoce si matriculará o no a su hijo en la escuela este año. "Llamé a esta gente para que entendiesen la situación y les dio absolutamente igual. Prefieren no mover un dedo y que un niño de tres años se pierda un año de escuela. No sé si me dejan mayor opción. Tendría que llevar a dos niños pequeños a dos colegios diferentes, ambos con el mismo horario, pero situados a veinte minutos de camino. La solución de la Consejería ha sido meter a mi hijo en el único colegio de la ciudad que habíamos rechazado para poder ahorrarse un auxiliar", sentenció.