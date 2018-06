El nuevo gobierno quiere "desencallar" ya el pretratamiento de aguas de la zona este

El nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente dará prioridad al desbloqueo del sistema de depuración de las aguas de la zona este de Gijón. O al menos eso es lo que se traduce de que haya colocado el asunto entre los primeros a debatir: apenas unos pocos días después de su nombramiento se reunirá hoy con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, para hablar de la depuradora y el tratamiento de las aguas residuales de la mitad del concejo, que vierten al mar sin depuración alguna a través del emisario de Peñarrubia.

El asturiano Hugo Morán, el elegido para dirigir los asuntos de Medio Ambiente tras la formación del gobierno socialista de Pedro Sánchez, es conocedor de la grave situación que vive Gijón, acentuada por las multas que puede implicar desde Europa el vertido de aguas residuales sin tratar. El lenense tiene en mente poner dos cuestiones encima de la mesa en la reunión con Moriyón: "desencallar" la tramitación para que, al menos, se reactive el desarenado y desengrasado de las aguas, algo ya autorizado por los jueces; y acelerar en lo posible las tramitaciones para la nueva depuradora una vez se termine de dar el paso del nuevo estudio ambiental, que ya obra en manos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Así, hablarán por un lado del pretratamiento de las aguas (desarenado y desengrasado) que realizaba La Plantona pero que fue desmantelado para instalarlo en la nueva depuradora, que no ha entrado en servicio por la sentencia ganada por los vecinos de El Pisón contra una instalación que se encuentra ejecutada casi al cien por cien. Morán quiere recuperar cuanto antes esas funciones y, al parecer, se ha encontrado con que el anterior gobierno aún no había realizado un paso fundamental: rescindir el contrato con la adjudicataria de la obra de la depuradora para dar la orden a la empresa pública Tragsa de instalar el desarenado y desengrasado. Según recalcan fuentes próximas al gobierno, sus antecesores llevaron "un ritmo relajado" para devolver el pretratamiento a la zona este de la ciudad pese a la autorización judicial para ello y no acometieron la rescisión del contrato pertinente, algo que quiere realizar ya el nuevo secretario de Estado.

Igualmente, el socialista Hugo Morán, exalcalde de Lena, está muy pendiente de que finalice el trámite de presentación del nuevo estudio de impacto ambiental de la depuradora de El Pisón. La sentencia había anulado precisamente el estudio que avalaba la instalación del equipamiento junto a la colonia de El Pisón, en Somió. Y ese informe es el que se ha repetido y obra ya en poder de la Confederación. Esta vez analiza diez alternativas en cuatro ubicaciones. Aunque no ha trascendido la conclusión del nuevo estudio, desde las administraciones se confía en que vuelva a indicar que el de El Pisón es el emplazamiento más adecuado.

En caso de confirmarse, esto implicaría la posibilidad de regularizar la instalación ya ejecutada sin necesidad de demolerla. De ser así, Hugo Morán está dispuesto a acelerar todo lo posible la retramitación necesaria para poner en marcha cuanto antes todas las funciones de depuración de las aguas residuales de la zona este de Gijón. Desde el PSOE se recuerdan los plazos que marcaron sus antecesores del PP en el gobierno para atribuirles "falta de agilidad" para solucionar uno de los mayores problemas de Gijón: la sentencia que paralizó la depuradora de El Pisón es de febrero de 2016 y la Confederación no adjudicó "por los motivos que fuera" la repetición del estudio ambiental hasta julio de 2017.

La reunión entre Moriyón y Morán se fraguó a lo largo de la pasada semana. La Alcaldesa había mandado una misiva a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidiéndole un encuentro para tratar varios temas; entre ellos, el de la depuradora de El Pisón. Después de esa carta y tras formarse la estructura del nuevo gobierno, fue el asturiano Morán quien se puso en contacto con la Alcaldía para pactar una reunión cuanto antes. Igualmente, el grupo municipal del PSOE contactó con el secretario de estado para mostrarle su interés en desbloquear este asunto. Hoy, Moriyón y Morán se verán después de que éste último se reúna, primero, con el Principado.