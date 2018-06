Piden 221.000 euros de indemnización para un joven arrollado en Somió

La Fiscalía pide para la acusada de atropellar a un joven que circulaba en motocicleta por Somió la condena de cuatro meses de multa a razón de diez euros diarios (1.200 euros), la privación de conducir vehículos a motor durante siete meses y el pago de una indemnización de 221.140 euros a la víctima del atropello, un chico de 18 años al que le han quedado graves secuelas.

El accidente tuvo lugar el 13 de octubre de 2015 en uno de los cruces principales de la carretera de Somió, en la intersección con la calle Dionisio Cifuentes. La acusación pública explica en el escrito de calificación que la acusada salió del cruce para incorporarse a la carretera sin fijarse en que se acercaba un ciclomotor. El fiscal señala que "no consta" que la conductora no parara en la señal de stop, pero sí recalca que "reanudó la marcha indebidamente, sin cerciorarse suficientemente de que no viniera ningún vehículo por la vía preferente" y aún cuando la motocicleta conducida por el joven "era visible desde 76 metros".

Ello provocó que el chaval, aunque intentó hacer una maniobra evasiva que evitara la colisión, acabó perdiendo el control de la motocicleta para chocar plenamente con el Mercedes conducido por la mujer.

El joven sufrió heridas graves, con politraumatismos, traumatismo torácico, contusión pulmonar, estallido del hígado, hematomas, contusiones y erosiones en una pierna. Tardó en curar 335 días de los que 52 fueron de hospitalización, y le quedaron secuelas de gravedad: alteraciones del sueño y la memoria, pérdida del bazo, pérdida de un riñón, pérdida de visión de un ojo y numerosas cicatrices por todo el cuerpo que "por la edad del lesionado, sus hábitos deportivos y de ocio, repercuten considerablemente en la vida que llevaba antes del accidente", sostiene el fiscal. Del mismo modo, la calificación tiene en cuenta el hecho de que el joven aspiraba a ser funcionario el Cuerpo Nacional de Policía como su padre ya fallecido "y se ve claramente dificultado por las secuelas que presenta".

Por ello la fiscalía considera a la acusada responsable de un delito de lesiones por imprudencia menos grave utilizando vehículo a motor.