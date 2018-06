Cimadevilla se tapa con paraguas para pedir la cancha cubierta del barrio

Aunque la pista cubierta para el colegio Honesto Batalón de Cimadevilla parece estar cada vez más cerca, decenas de personas ayer se manifestaron ayer con paraguas en la plaza del Ayuntamiento para presionar, una vez más, las labores de lo que consideran un proyecto "urgente y necesario". Volverán a protestar en el mismo espacio mañana a las 9.30 horas.

Los manifestantes tienen motivos para la esperanza. "Vemos el proyecto cada vez más cerca pero no nos acabamos de fiar. Cuando estaba listo para salir a licitación Foro presentó la obra en un listado de modificaciones presupuestarias y los grupos de izquierda lo tumbaron por discrepar con algunos de esos cambios", explicó ayer Elisa de la Casa, una de las representantes de la plataforma vecinal a favor de la cubierta. "Hace unos días, el mismo grupo presentó el listado de cambios que sí aprobaban y ahí figuramos nosotros. No vemos razón alguna para que no se apruebe de una vez por todas", añade. No obstante, el grupo se pensará a lo largo de la mañana si entrarán o no al Pleno para pedir un turno de palabra como afectados. "Cubrir un colegio no debería haber provocado tantas dudas y no pararemos hasta ver la obra terminada", sentenció la portavoz. Por su parte, el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) tildó ayer de "vergonzosa" la situación, "tanto por constituir una promesa reiteradamente incumplida como por las condiciones en las que se encuentran las instalaciones en la actualidad".