El PP alerta de irregularidades en las cuentas de las empresas municipales

Hasta activos por valor de 47,3 millones que son propiedades del Ayuntamiento y que usan las empresas municipales pero no aparecen en los balances de esas entidades, o si aparecen lo hacen a título meramente informativo y sin computar, ha encontrado el portavoz popular Pablo González. Y ese cúmulo de irregularidades que el PP entiende dan unas cuentas "falseadas a sabiendas" son la razón para que hoy no voten a favor de las cuentas generales de la mayoría de las empresas municipales.

Obviar esa información sobre locales o terrenos es una mala práctica a la que el PP quiere poner coto. González ya ha avisado al resto de la Corporación y está dispuesto a llevar el caso a los órganos fiscalizadores o los jueces si no hay solución política. "Aunque les hayan cedido el uso de esos espacios de forma gratuita hay que contabilizarlos", sentenció el edil del PP.

Los casos más llamativos tiene que ver con el Centro de Empresas o Divertia. En el primer caso el balance habla de activos por 3,5 millones pero quedan otros 3,3 en el limbo, entre ellos la Quinta La Vega, y se hace mención en la memoria a otros por 19,9 millones que no computan. También el auditor de Divertia hace referenica a activos por valor de 17,6 millones pero no los incluye en sus cuentas. "No estamos hablando de ninguna tontería, se puede llegar a la responsabilidad penal", matizó.