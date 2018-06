El abogado acusado de registrar falsas parejas de hecho: "Jamás lo hice"

El abogado gijonés, acusado de amañar cuatro parejas de hecho para regular la situación de extranjeros en España, negó ayer cualquier conducta ilegal. "Jamás lo hice", afirmó durante el desarrollo del juicio, en el que también insinuó que detrás de su detención hubo hostilidad por parte de la Policía. "Me conocen desde hace varios años por temas de extranjería y los comentarios que circulan por ahí no son positivos. Dicen que soy un abogado que cubro a mis clientes, que no trato bien a los agentes... Eso no es verdad", denunció el procesado, que se enfrenta a tres años de prisión. Según la versión de Fiscalía, el letrado simulaba también contratos de arrendamiento en un piso de la calle Pin de Pría, en el que las parejas no convivían.

Durante su declaración ayer en el Juzgado de lo Penal número tres de Gijón, el abogado se quejó de que los agentes le esposaron sin previo aviso en plena calle Uría, en presencia de su mujer y su hija pequeña, que entonces sólo tenía "dos años". Dos policías nacionales señalaron en cambio que al acusado se le llamó en varias ocasiones. Es más, "sus palabras fueron: 'Tengo muchos juicios, si la Policía quiere, que venga a mi despacho'", según manifestaron los agentes, que puntualizaron que, gracias a las uniones de hecho, los ciudadanos extranjeros pudieron obtener la tarjeta de residencia de familiar comunitario.

Uno de los puntos más controvertidos del juicio fue la presunta simulación de contratos de alquiler de una vivienda. El abogado basó su defensa en que la investigación comenzó en septiembre de 2016, a raíz de un correo electrónico que la Policía recibió de la Delegación de Gobierno, pero que las uniones se registraron meses antes, incluso en 2015. "Pudieron haber convivido antes", señalaron. Y en efecto así lo corroboró desde Valencia, mediante videoconferencia, una de las testigos: residió en el piso "tres semanas".