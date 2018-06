Un padre con su hija y otras tres chicas evitan una violación en la plaza de Europa

Tres chicas que charlaban de sus cosas en la noche del pasado lunes en un banco junto a uno de los estanques de la plaza de Europa y un padre que paseaba con su hija por la zona lograron evitar una violación que estaba a punto de consumarse. Los hechos ocurrieron el pasado lunes, en torno a las diez y media de la noche, en una céntrica plaza frecuentada por toxicómanos e indigentes. El hombre logró inmovilizar al presunto agresor, que intentaba propasarse con una mujer a la que escucharon pedir auxilio. La mujer estaba tendida en el suelo, con los pantalones bajados, y el hombre encima de ella. La Policía llegó a escasos minutos de recibir el aviso.

El suceso fue relatado a través de las redes sociales por una de las jóvenes que presenciaron los hechos. Según su versión, ratificada después antes los agentes policiales que se desplazaron al lugar, un hombre estaría intentado forzar a una mujer a mantener relaciones sexuales tras un seto de la plaza de Europa.

"Unes amigues y yo habíamos ido a charlar un rato a la plaza, sentándonos en un banco próximo a la charca que detrás tiene un seto alto que impide ver lo que hay al otro lado. Estuvimos allí hablando en torno a una hora hasta que anocheció, estábamos hablando en voz medianamente alta porque no había mucha más gente en el lugar", relata esta testigo, para apuntar después que en un momento determinado de la conversación "oímos una voz, bastante baja" que pedía ayuda. "Al principio pensamos que se trataba de una persona sin techo que había elegido el lugar detrás del seto para dormir y que nuestras voces la estaban molestando, así que nos levantamos dispuestes a irnos a otro lugar", explicó la joven en su cuenta de una red social.

Cuando empezaron a escuchar palabras como "déjame en paz" empezaron a preocuparse y se asomaron tras el seto por si alguien estaba reclamando ayuda. "En ese momento aparecieron un hombre y una chica (que debían de estar paseando por el lugar y lo debían de haber oído también) y se acercaron a preguntarnos si teníamos alguna idea de lo que estaba pasando. Juntos fuimos a ver qué había al otro lado del seto y nos encontramos dos figuras humanas: cuando me fijé mejor se veía a un hombre encima de una mujer, inmovilizándola de alguna manera", según la testigo.

El presunto agresor, de nacionalidad lituana, le había bajado los pantalones a la víctima, que tenía la ropa interior a la altura de las rodillas. El paseante al que acompañaba su hija logró reducirlo y las chicas dieron aviso urgente a Comisaría. "Llamamos al 112 y, mientras esperábamos, la mujer que iba con el hombre se puso a atender a la víctima, preguntándole cómo estaba y cómo se sentía. Estaba bastante desorientada y abrumada por la situación y la cantidad de gente que habíamos aparecido (y que aparecerían porque la policía no tardó ni dos minutos en llegar) repetía tímidamente cosas como "no, si tampoco fue para tanto" , según la versión de la joven, que lo contó en Twitter.

Cuando las personas que ayudaban a la víctima le dijeron que tenía que denunciar el intento de violación la mujer empezó a excusar al presunto agresor. "La guinda fue cuando la otra mujer le estaba diciendo que cualquier contacto sin consentimiento era violación, que ese hombre no tenía derecho a hacer lo que había hecho y que estábamos allí para apoyarla. Fue entonces cuando la víctima dijo: "No a ver, es que yo soy de la calle ¿sabes"? En ese momento se me rompió el alma completamente", asegura la tuitera.

El caso se encuentra actualmente en manos de la Policía Nacional que investiga los hechos y dilucida si el detenido cometió un delito o se trató de una relación consentida por ambos.