El relato de una gijonesa que ejemplifica el acoso diario que sufren las mujeres: "ayer tres hombres me dijeron algo por la calle..."

Las situaciones de acoso sexual a las mujeres en una sociedad como la nuestra democrática y del Siglo XXI no son, por desgracia, algo puntual como muchos piensan. Ni mucho menos. Desde que en Estados Unidos surgiera el movimiento "Me too" en solidaridad con las actrices de la gran pantalla que han sufrido abusos sexuales cientos de miles de mujeres en todo el mundo han decidido utilizar las redes sociales para dar cuenta de las situaciones más que incómodas que muchas tienen que vivir a diario. El último caso de este tipo ha tenido lugar en Gijón. La protagonista, una joven treintañera nacida en la ciudad pero que actualmente trabaja fuera y que durante un paseo cotidiano se dio cuenta mientras caminaba tranquilamente por la calle de que tres hombres se dirigieron a ella en un tono poco amistoso.

La chica, que actualmente trabaja como profesora fuera de Asturias, narró lo sucedido en su cuenta personal de Facebook. "En el día de ayer tres hombres de distintas edades me dijeron algo por la calle, en los tres casos ininteligible pero por el tono y la cara me lo puedo imaginar", narra la asturiana. "Hacía tiempo que no me pasaba esto y me sorprendió que coincidiesen tres el mismo día", comienza la gijonesa su reflexión.

"No iba a una boda, ni con falda, ni con vestido, ni con escote? llevaba pantalón de chándal, sudaera y una coleta. Independientemente de cómo vaya vestida, que en realidad debería ser lo de menos, non entiendo por qué si tú vas tranquilamente por la calle tienes que aguantar esto", sentencia.

La propia gijonesa asegura que a partir de ahora se va a replantear cómo actuar a la hora de afrontar este tipo de situaciones. "No me robaron, ni me agredieron pero me sentí imbécil por continuar haciendo oídos sordos como sin nada. La próxima vez tengo el firme propósito de pararme y pedirles que lo repitan, seguro que alguno se queda con la misma sensación de idiotez con al que me he quedado yo", asegura la joven.

Lo cierto es que a lo largo de los últimos meses y como consecuencia de movimientos como el 8 de Marzo o decisiones judiciales como la de dejar en libertad a los miembros de La Manada que violaron a una chica en Pamplona durante los Sanfermines han removido las conciencias y han sacado a la luz cientos de micromachismos que cada día se cometen en la sociedad sin que nadie parezca darse cuenta. Hasta que llega alguien y lo escribe con cierto en redes sociales. Como esta gijonesa.