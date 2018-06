Un asturiano se tatúa en el antebrazo la cara de Mariano Rajoy : "Es un ídolo de masas"

El festival gijonés Metrópoli es conocido en la región por atraer a todo tipo de públicos. Pese a que su fama reside principalmente en su cartel de conciertos y en sus salas de exposición del mundo "freak", en la recién inaugurada edición de este año se celebra también un espectáculo en directo de algunos de los más reputados tatuadores del país. Y uno los clientes de este servicios René Naredo, ha decidido aprovechar la ocasión para tatuarse en pleno antebrazo la cara del expresidente Mariano Rajoy, según explica, por ser "un ídolo de masas".

El peculiar cliente de la tienda de tatuajes, natural de Pola de Siero, se someterá a lo largo de esta tarde a cinco horas ininterrumpidas de trabajo a merced de las agujas de Rude Fernández, profesional de Totem Tattoo, un comercio asturiano. Como "hay que hacer las cosas bien", el diseño será una reproducción exacta de una fotografía del político popular extraída de internet y a la que el artista tatuador desvía la mirada cada poco para no perder ni un detalle de la barba, los ojos y la mirada del que ya es expresidente del gobierno central.

Según Naredo, ninguno de sus amigos se ha mostrado hasta ahora preocupado ni extrañado por la elección. "Saben que es un ídolo de masas, me apoyan todos", aseguró. Su madre, por su parte, y aunque se mostró un poco menos emocionada, también dio finalmente su visto bueno: "Dijo que mientras no me tatuase al rey, que hiciese lo que me diese la gana".

El espectáculo de tatuadores del Metrópoli está organizado en formato de concurso, por lo que en los próximos días se sabrá si el brazo de Naredo, además de lucir un tatuaje único, acabará también alzando el trofeo ganador.